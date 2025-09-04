宏碁：下半年充滿變數 強化AI代理人、醫療等業務

宏碁（2353）董事長陳俊聖4日表示，今年下半年到2026年，目前看來仍充滿變數，這就是新常態。宏碁營運目標仍是保持穩定與韌性，如擴大AI代理人（AI agent）、AI醫療等新業務。

他表示，儘管上半年關稅影響全球消費信心，但現在看起來有些「鈍化」，尤其從歐洲市場來看，第3季消費者信心已慢慢回來，下半年PC市況目前比原先想的稍微好一些。

陳俊聖談話重點 圖／經濟日報提供

陳俊聖4日參加在德國柏林舉行的歐洲最大消費性電子展IFA 2025，提出上述市場觀點。他說，美國從全球穩定的力量，現在角色改變，加上中東衝突、俄烏戰爭，現在看2026年也是充滿變數，這將成為新常態。

目前美國市場占宏碁全球營收約兩成，宏碁在美國本土已有生產桌機夥伴，主要供應電競DIY需求，已出貨好幾季度；筆電主要從泰國及越南出貨。

陳俊聖指出，關稅對全球消費者信心今年上半年有較明顯的影響，現在看起來有些鈍化，歐洲市場第3季消費者信心已慢慢回來，消費者從不安全、不穩定狀態到習慣此事，下半年市況也略為好些。

宏碁營運長高樹國補充，目前仍感受到微軟Win 11換機的需求，商用市場先行，消費端市場也感受到需求，預期下半年季節性動能可能還在，不過與總體經濟負面的不確定性因素互相拉扯。

為建立韌性與穩定，宏碁近年持續打造多引擎事業，在歐洲最大消費性電子展（IFA 2025）上展示AI agent、AI醫療等新布局。AI代理人業務由子公司宏碁資訊打造，該業務已進行一年多，已有跨國大企業客戶。

陳俊聖指出，AI代理人就是軟體機器人，在人事、財務方面都已有導入AI agent的案例；宏碁智醫的AI應用也已導入多所台灣醫學中心。