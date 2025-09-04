陳俊聖：世代換機潮 愈來愈不明顯

PC品牌廠跟進上游晶片廠的新CPU，帶動換機潮的「公式」已逐漸改變，宏碁（2353）董事長陳俊聖4日表示，過往是每次產品改朝換代都有換機潮，但現在因為台積電、超微、英特爾生態改變，處理器多世代產品共同存在，世代換機潮會愈來愈不明顯。

陳俊聖分析，過去新晶片上市就帶動換機潮，但卻在超微產品上改變，超微使用台積電的產線，而台積電舊產能不會關，除了舊款產品以外，新產品也一直出來。英特爾過去同時有IC設計與晶圓生產業務，每次推出新產品時，就將生產設備轉去生產最新產品，帶動良率後，最新的CPU價格就會與原來的一樣，原來的產品就消失。

陳俊聖表示，台積電原來的產能都在，且一直在蓋新廠，舊廠還在生產，可以看到多世代產品同時存在，現在英特爾也下單給台積電，所以英特爾、超微兩家公司的晶片，都是多世代產品共同存在。

陳俊聖分析，這種狀況對PC品牌廠來說會有極大壓力，因為不同世代產品都要有，要兼顧不同品牌CPU、不同世代產品，品牌廠備貨要有很大的彈性，宏碁庫存量是一樣的，但增加很多規格產品，除了造成世代換機潮愈來愈不明顯，產品周期也會愈來愈模糊。

宏碁營運長高樹國說，對品牌廠來說，備庫存要小心，以前CPU改朝換代可能只有一代，現在卻可能有五代，他形容，「五代同堂」到底該配置多少產品庫存，牽涉非常複雜，生產地點分散也讓備料更加困難。