快訊

戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

晴朗酷熱飆38度高溫 吳德榮：琵琶今襲日本2地、熱帶擾動下周一襲港澳

聽新聞
0:00 / 0:00

陳俊聖：世代換機潮 愈來愈不明顯

經濟日報／ 特派記者吳凱中／德國柏林4日電

PC品牌廠跟進上游晶片廠的新CPU，帶動換機潮的「公式」已逐漸改變，宏碁（2353）董事長陳俊聖4日表示，過往是每次產品改朝換代都有換機潮，但現在因為台積電、超微、英特爾生態改變，處理器多世代產品共同存在，世代換機潮會愈來愈不明顯。

陳俊聖分析，過去新晶片上市就帶動換機潮，但卻在超微產品上改變，超微使用台積電的產線，而台積電舊產能不會關，除了舊款產品以外，新產品也一直出來。英特爾過去同時有IC設計與晶圓生產業務，每次推出新產品時，就將生產設備轉去生產最新產品，帶動良率後，最新的CPU價格就會與原來的一樣，原來的產品就消失。

陳俊聖表示，台積電原來的產能都在，且一直在蓋新廠，舊廠還在生產，可以看到多世代產品同時存在，現在英特爾也下單給台積電，所以英特爾、超微兩家公司的晶片，都是多世代產品共同存在。

陳俊聖分析，這種狀況對PC品牌廠來說會有極大壓力，因為不同世代產品都要有，要兼顧不同品牌CPU、不同世代產品，品牌廠備貨要有很大的彈性，宏碁庫存量是一樣的，但增加很多規格產品，除了造成世代換機潮愈來愈不明顯，產品周期也會愈來愈模糊。

宏碁營運長高樹國說，對品牌廠來說，備庫存要小心，以前CPU改朝換代可能只有一代，現在卻可能有五代，他形容，「五代同堂」到底該配置多少產品庫存，牽涉非常複雜，生產地點分散也讓備料更加困難。

庫存 品牌 台積電

延伸閱讀

聯電8月營收雙減 觀察提前拉貨效益是否消退

台積矽光子 技壓英特爾 將偕同旗下采鈺進擊 搶攻AI大商機

宏碁挺英特爾NB處理器 Panther Lake 18A 製程量產能力受矚目

台積電躲過？美國公告取消三星等業者豁免 提高在陸生產晶片難度

相關新聞

蘋果AI結盟Google 帶動訂單爆發 鴻海大贏家

彭博報導，蘋果衝刺AI，本周已經與Google達成協議，要導入Gemini AI模型，有助激勵iPhone等硬體銷售，並...

華為推新三折機 台鏈吃補 富世達、大立光等受惠

繼去年發布全球首款商用三折手機之後，華為昨（4）日發布全球第二款商用三折手機華為Mate XTs非凡大師，售價為人民幣1...

Micro LED台廠擁優勢 無懼大陸競爭

Micro LED以高亮度、高對比與低功耗等優勢，被視為顯示器下世代主流技術。台灣指標廠富采（3714）與錼創仍積極布局...

業界：光通訊模組…美中科技下個戰場

繼半導體之後，美中科技戰火延燒到光通訊，並且以光纖光纜為起手式，後續恐進一步擴大至正火紅的AI用光通訊模組等領域，波若威...

美中科技戰 燒到光通訊 華新、華榮等有望迎轉單

大陸商務部公告，對以康寧為首的美國光通訊廠「截止波長位移單模光纖」產品銷陸課徵最高78.2%的反傾銷稅，即日起生效。相關...

蘋果Siri進化 要變身「答案引擎」

蘋果衝刺AI布局，不僅有意結盟Google，內部也積極動起來，正在開發名為「世界知識解答（World Knowledge...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。