三星搶市占 新品齊發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

品牌大廠三星4日於德國柏林的消費性電子產品展IFA 2025舉行Galaxy新品發表會，發布新款智慧手機Galaxy S25 FE以及平板Galaxy Tab S11系列，全面搶攻市場商機，大立光（3008）、晶技等台廠有望業績吃補。

三星Galaxy S25 FE處理器為三星自研晶片Exynos 2400，具備6.7吋FHD螢幕，更新率為120Hz，亮度最高達1,900尼特，電池容量為4,900mAh，防水等級IP68，並導入VC散熱設計，採三鏡頭模組，主鏡頭為5,000萬畫素，支援45W有線充電。新機可獲得七代作業系統升級與七年安全性更新，延長裝置使用壽命，並搭配六個月的Google AI Pro訂閱方案。

針對AI功能方面，Galaxy S25 FE預先搭載Android 16，手機側邊電源鍵可直接啟動Google Gemini助理、支援 Gemini LIVE，也具備先前推出的S25旗艦機系列的AI功能。

Galaxy S25 FE已經在部分市場開賣，售價649美元（約新台幣1.99萬元），尚未公布台灣上市時程。業界人士指出，Galaxy S25 FE主要瞄準中高階市場，三星將以親民價格爭搶市占率的主力產品，但下半年新機輩出，仍要觀察後續銷售狀況。

平板產品Galaxy Tab S11系列標榜為三星迄今最具智慧、最輕薄的旗艦平板，首度導入聯發科處理器天璣9400+，機身厚度僅5.1mm，邊框寬度僅5.2mm，搭配Dynamic AMOLED 2X螢幕，低配版本售價為799美元（約新台幣2.45萬元）起，高階版本售價則是1,199美元（約新台幣3.68萬元）。Galaxy Tab S11系列支援Goodnotes、Clip Studio Paint、LumaFusion、Notion等專業應用服務，提供免費試用或優惠方案，藉此吸引設計師、創作者等客戶群。

