華為推新三折機 台鏈吃補 富世達、大立光等受惠
繼去年發布全球首款商用三折手機之後，華為昨（4）日發布全球第二款商用三折手機華為Mate XTs非凡大師，售價為人民幣1萬7,999元起（約新台幣7.4萬元），相關台鏈包括富世達（6805）、大立光等將同步吃補。
快科技報導，這次在配置升級的前提下，華為Mate XTs非凡大師還比前代全系便宜了人民幣2,000元，分別是：16+256GB人民幣1萬7,999元、16+512GB人民幣1萬9,999元、16GB+1TB人民幣2萬1,999元。終端BG董事長余承東表示，於4日晚間6時8分開啟預售，12日上午10時8分正式開售。
螢幕方面，Mate XTs非凡大師採用10.2吋京東方OLED三折螢幕，搭載天工鉸鏈系統，採用雙軌聯動設計。並搭配HarmonyOS 5.1作業系統，號稱整機性能提升36%。同時還配備第二代靈犀通信技術，支持天通衛星通信，並接入中國地震預警網，預警能力提升2.5倍。
華為推出新三折機後，韓系的三星近期也傳出將跟進推出三折機，且要進軍國際市場。預料今年三折機市場競爭將不再是華為一枝獨秀，而是陸韓兩強相爭，台鏈包括富世達、兆利、新日興、大立光等商機有望擴大。
市場推測，相較華為Mate XT使用Z字形折疊，三星首款三折機則使用雙內折設計，搭載6.5吋外螢幕與10吋內螢幕，同時能自由切換大小螢幕型態，晶片採用高通最新8 Elite晶片，記憶體分為12GB與16GB版本，儲存容量最高可達1TB。
業界人士表示，三折機與折疊機的關鍵零組件都是軸承，目前國內包括富世達、兆利與新日興都有能力供貨，而外商則是以安費諾供貨量最大，隨著更多品牌廠加入三折機戰場，軸承的規格勢必往更高階發展，需求量也會增加。
業界人士進一步表示，雖然折疊機的全球市場滲透率僅1.5%，仍有許多成長空間，但折疊機市場早已步入戰國時代，許多品牌廠為了提前卡位市場，即使銷量不穩定，仍每年更新產品線，華為是最明顯的例子。
市場競爭方面，三星為折疊機領頭羊，在全球市占率仍高達六成，華為、OPPO、vivo、小米等陸系業者也都緊追在後。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言