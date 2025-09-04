華為推新三折機 台鏈吃補 富世達、大立光等受惠

繼去年發布全球首款商用三折手機之後，華為昨（4）日發布全球第二款商用三折手機華為Mate XTs非凡大師，售價為人民幣1萬7,999元起（約新台幣7.4萬元），相關台鏈包括富世達（6805）、大立光等將同步吃補。

快科技報導，這次在配置升級的前提下，華為Mate XTs非凡大師還比前代全系便宜了人民幣2,000元，分別是：16+256GB人民幣1萬7,999元、16+512GB人民幣1萬9,999元、16GB+1TB人民幣2萬1,999元。終端BG董事長余承東表示，於4日晚間6時8分開啟預售，12日上午10時8分正式開售。

螢幕方面，Mate XTs非凡大師採用10.2吋京東方OLED三折螢幕，搭載天工鉸鏈系統，採用雙軌聯動設計。並搭配HarmonyOS 5.1作業系統，號稱整機性能提升36%。同時還配備第二代靈犀通信技術，支持天通衛星通信，並接入中國地震預警網，預警能力提升2.5倍。

華為推出新三折機後，韓系的三星近期也傳出將跟進推出三折機，且要進軍國際市場。預料今年三折機市場競爭將不再是華為一枝獨秀，而是陸韓兩強相爭，台鏈包括富世達、兆利、新日興、大立光等商機有望擴大。

市場推測，相較華為Mate XT使用Z字形折疊，三星首款三折機則使用雙內折設計，搭載6.5吋外螢幕與10吋內螢幕，同時能自由切換大小螢幕型態，晶片採用高通最新8 Elite晶片，記憶體分為12GB與16GB版本，儲存容量最高可達1TB。

業界人士表示，三折機與折疊機的關鍵零組件都是軸承，目前國內包括富世達、兆利與新日興都有能力供貨，而外商則是以安費諾供貨量最大，隨著更多品牌廠加入三折機戰場，軸承的規格勢必往更高階發展，需求量也會增加。

業界人士進一步表示，雖然折疊機的全球市場滲透率僅1.5%，仍有許多成長空間，但折疊機市場早已步入戰國時代，許多品牌廠為了提前卡位市場，即使銷量不穩定，仍每年更新產品線，華為是最明顯的例子。

市場競爭方面，三星為折疊機領頭羊，在全球市占率仍高達六成，華為、OPPO、vivo、小米等陸系業者也都緊追在後。