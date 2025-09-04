華為麒麟晶片回歸 效能提升

華為終端BG董事長余承東在發布會上表示，華為Mate XTs非凡大師搭載麒麟9020晶片，整機性能提升36%。業內指出，這顯示華為已掌握晶片供應鏈話語權。

業內指出，麒麟晶片上一次出現在華為發布會還是2021年，時隔四年，華為發布會再次公開提及麒麟晶片，向市場傳遞明確信號，大陸國產晶片供應鏈實現全鏈路自主可控。

快科技報導，麒麟9020 CPU由1 × 2.5GHz大核 +3 × 2.15GHz中核+4 × 1.6GHz小核組成，集成Maleoon 920 GPU，這是目前華為最強悍的手機晶片。包括華為旗艦智慧手機Mate 70和Pura 80均搭載麒麟9020晶片。

驅動之家報導，自2019年美國制裁華為之後，麒麟晶片一度斷供，此後華為在發布會上從未公開處理器具體型號，甚至5G信號都一度不再顯示。如今麒麟處理器終於正式 「回歸 」，也標誌華為這款麒麟晶片已經實現自給自足，不再受到制約。