超微大秀AI解決方案 推出EPYC處理器與Instinct GPU新技術

晶片大廠超微（AMD）於4日在台北舉辦「2025 AMD AI SOLUTIONS DAY」，展現全方位AI解決方案。

AMD在AI SOLUTIONS DAY中，以「從算力出發．引領AI無限可能」為主題，與30多家OEM/ODM、ISV及嵌入式合作夥伴分享EPYC處理器、Instinct GPU、嵌入式產品及Ryzen AI PC的製程和封裝技術、效能與應用。

AMD台灣區商用業務處資深業務副總林建誠於演講中闡述，AI創新正以前所未有的速度發展，訓練模型不斷演進、推論規模持續擴大、模型數量爆炸性成長，以及AI代理（AI Agent）的興起，都預示著AI運算將迎來嶄新紀元。該公司憑藉EPYC CPU、Instinct GPU、Pensando DPU、Ryzen AI CPU、Radeon AI GPU，以及Versal自行調適系統單晶片等端對端AI運算產品陣容，全方位推動AI進程。同時，為持續推動開放式AI產業體系，也推出開源AI軟體堆疊ROCm 7，希望滿足生成式AI和高效能運算不斷增長的需求，並全面優化開發人員的體驗。

AMD表示，其第5代EPYC處理器採用台積電（2330）3奈米、4奈米製程技術，搭載Zen 5核心架構，並提供8核心到192核心的廣泛核心數量。此外，該公司推出的Instinct MI350系列GPU基於CDNA 4架構，為生成式AI和高效能運算樹立效能、效率和可擴展性的全新標竿，比上一代產品帶來高達4倍的AI運算和35倍的推論效能。其中MI355X在性價比方面帶來顯著提升，相較於輝達B200解決方案，每美元可產生多達40%的Token。

除了AMD主題演講，該公司多位合作夥伴也共襄盛舉，深入探討如何運用AMD技術，協助客戶實現高效能、高效率的AI部署。台灣人工智慧學校校務長蔡明順以「台灣AI進行式：產業創新、開源擴散與人才轉型」為題發表演講，指出AI時代所需能力應聚焦於AI基礎知識、技術實作與系統管理，以提升整體AI競爭力，並透過產學合作，加速AI在各產業的落地與創新。

群聯（8299）執行長潘健成則分享群聯與AMD攜手合作，協助客戶將現有桌上型及筆記型電腦快速升級為AI PC。透過整合群聯aiDAPTIV技術與AMD Ryzen AI MAX處理器的iGPU，無需改變現有硬體，即可顯著降低AI PC成本並大幅提升推論效能。