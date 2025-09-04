快訊

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 這3天影響台灣「雨區出爐」

桃捷又跳電了！晚間19列車、1200旅客受影響 都是第3軌供電異常

三立副總兒突爆「分手江祖平4天」 女方怒喊「不如去驗傷」：法院見！

超微大秀AI解決方案 推出EPYC處理器與Instinct GPU新技術

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
AMD台灣區商用業務處資深業務副總林建誠。圖／超微提供
AMD台灣區商用業務處資深業務副總林建誠。圖／超微提供

晶片大廠超微AMD）於4日在台北舉辦「2025 AMD AI SOLUTIONS DAY」，展現全方位AI解決方案。

AMD在AI SOLUTIONS DAY中，以「從算力出發．引領AI無限可能」為主題，與30多家OEM/ODM、ISV及嵌入式合作夥伴分享EPYC處理器、Instinct GPU、嵌入式產品及Ryzen AI PC的製程和封裝技術、效能與應用。

AMD台灣區商用業務處資深業務副總林建誠於演講中闡述，AI創新正以前所未有的速度發展，訓練模型不斷演進、推論規模持續擴大、模型數量爆炸性成長，以及AI代理（AI Agent）的興起，都預示著AI運算將迎來嶄新紀元。該公司憑藉EPYC CPU、Instinct GPU、Pensando DPU、Ryzen AI CPU、Radeon AI GPU，以及Versal自行調適系統單晶片等端對端AI運算產品陣容，全方位推動AI進程。同時，為持續推動開放式AI產業體系，也推出開源AI軟體堆疊ROCm 7，希望滿足生成式AI和高效能運算不斷增長的需求，並全面優化開發人員的體驗。

AMD表示，其第5代EPYC處理器採用台積電（2330）3奈米、4奈米製程技術，搭載Zen 5核心架構，並提供8核心到192核心的廣泛核心數量。此外，該公司推出的Instinct MI350系列GPU基於CDNA 4架構，為生成式AI和高效能運算樹立效能、效率和可擴展性的全新標竿，比上一代產品帶來高達4倍的AI運算和35倍的推論效能。其中MI355X在性價比方面帶來顯著提升，相較於輝達B200解決方案，每美元可產生多達40%的Token。

除了AMD主題演講，該公司多位合作夥伴也共襄盛舉，深入探討如何運用AMD技術，協助客戶實現高效能、高效率的AI部署。台灣人工智慧學校校務長蔡明順以「台灣AI進行式：產業創新、開源擴散與人才轉型」為題發表演講，指出AI時代所需能力應聚焦於AI基礎知識、技術實作與系統管理，以提升整體AI競爭力，並透過產學合作，加速AI在各產業的落地與創新。

群聯（8299）執行長潘健成則分享群聯與AMD攜手合作，協助客戶將現有桌上型及筆記型電腦快速升級為AI PC。透過整合群聯aiDAPTIV技術與AMD Ryzen AI MAX處理器的iGPU，無需改變現有硬體，即可顯著降低AI PC成本並大幅提升推論效能。

AI AMD 超微

延伸閱讀

輝達和AMD AI晶片受挑戰！

長江存儲攻高頻寬記憶體

宏碁挺英特爾NB處理器 Panther Lake 18A 製程量產能力受矚目

帆宣、萬潤 押逾四個月

相關新聞

TrendForce：2025年iPhone 17出貨小幅成長 Air引領產品線變革

Apple即將發表iPhone 17、iPhone 17 Air（暫名）、iPhone 17 Pro及Pro Max四款...

續攻穿戴市場！友達攜手 Garmin 推出首款 Micro LED 智慧手錶

友達（2409）拓展前瞻顯示市場應用版圖再下一城，攜手全球最具指標性的衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin，推出全球首...

資騰聚焦先進製程與綠色創新 四大應用搶攻智慧半導體新局

在先進製程邁向High-NA EUV、ESG成為製造標配的關鍵時刻，佳世達集團羅昇旗下資騰科技整合全球技術與在地導入經驗...

台積電傳利空 經理人喊話不擔心：有雙A題材撐腰

護國神山台積電（2330）股價陷盤整，由於美國關稅與生產供應鏈等多方因素，公司利潤遭壓縮，促使台積電日前傳出旗下5奈米到...

英業達旗下英華達 捐贈「思邁智慧輸液系統」予北護大　

英業達（2356）集團旗下英華達公司於9月3日捐贈自主研發及生產之「思邁智慧輸液系統」予國立臺北護理健康大學（以下簡稱北...

TrendForce：預估2030年 AR 眼鏡出貨量達3,210萬台

研調機構TrendForce 3日最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告指出，2025年隨著國際品牌陸續釋出AR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。