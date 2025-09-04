中華電信連十年辦供應商環境教育參訪 打造永續典範

中華電信（2412）表示，持續以實際行動深化永續行動，3日於桃園東眼山自然教育中心與第六林班地舉辦「2025中華電信供應商環境教育參訪」活動，透過山林導覽、國產材教育與竹林保育實地參訪，深化供應商對生物多樣性、永續林業與地方創生等關鍵議題，展現打造永續供應鏈的決心與行動力。

今年以「共竹未來，攜手邁向淨零」為主軸，結合中華電信參與農業部林業及自然保育署推動的ESG專案「泰舊換新．竹構未來」，號召逾40家、共61位供應商代表共襄盛舉。

適逢9月16日「國際臭氧層保護日」前夕，獲農業部林業及自然保育署大力支持，中華電信表示，現場邀請原住民竹構職人、生態導覽員與ESG教育講師共同參與，透過專題演講、場域導覽與實地操作交流，讓與會供應商代表親身體驗以「竹」為核心的永續循環模式，深入認識竹林生態價值，強化對氣候變遷與生態保育的認知。

中華電信強調，長期關注氣候變遷與環境影響，積極響應國內外環境協定並遵守相關環境法規，同時關注於環保冷媒對於全球暖化的影響，汰除相關影響臭氧層的破壞物，納入相關綠色採購門檻，並推動供應鏈溫室氣體盤查與碳管理。透過供應商ESG二者稽核、關鍵供應商減碳路徑工作坊、CDP供應鏈專案等措施，建構供應商夥伴對於溫室氣體管理意識，協助供應商從內部營運到產品源頭全面落實永續，實踐企業對氣候風險與全球永續目標（SDGs）的責任。

自2016年起，中華電信每年舉辦供應商環境教育參訪，迄今已邁入第十年，為國內電信業之先驅。中華電信行政執行副總洪維國表示，十年有成，象徵中華電信在永續推動上的堅持，更代表我們對供應商夥伴共同成長的長期承諾。唯有攜手前行，才能真正實現企業的淨零未來與永續價值鏈。

中華電信認為，供應鏈的環境責任並非企業單打獨鬥，而是夥伴共創、共識共行的過程，與供應商夥伴的合作串聯，是實現企業永續與淨零承諾的重要關鍵。

多年來中華電信在永續領域屢獲諸多國際永續評比肯定，包含榮獲S&P Global永續年鑑TOP 5%：2025年榮獲全球電信業ESG前5%；獲得MSCI ESG評等AAA：為台灣唯一入選亞洲前四強之電信業者；通過SBTi淨零驗證：為台灣首家承諾於2045年前達淨零排放之電信業者；榮獲哈佛商業評論「韌性供應鏈轉型獎」首獎與年度最佳企業；連續兩年獲得CDP供應商議合評估（SEA）最高A級肯定。

展望未來，中華電信表示，將持續攜手供應商夥伴，推動數位轉型與永續雙軸並進，透過科技創新與社會參與，推動更多結合國際永續指標（SDGs）與ESG標準的創新行動，穩步邁向2045淨零目標，實現環境、經濟與社會三贏的永續願景。