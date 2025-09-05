聽新聞
Micro LED台廠擁優勢 無懼大陸競爭
Micro LED以高亮度、高對比與低功耗等優勢，被視為顯示器下世代主流技術。台灣指標廠富采（3714）與錼創仍積極布局，力拚以技術讓Micro LED成為新獲利成長動能。富采董事長彭双浪先前表示，台灣技術領先，不擔心中國大陸競爭，反而樂見一起擴大市場規模。錼創總經理林子暘也指出，大陸業者產能高，但技術仍有差距。
台廠鎖定高階利基市場，富采與多家車廠合作，提供車載顯示與透明抬頭顯示器等解決方案，持續推動Micro LED與Mini LED結合的複合技術應用，透過集團投資公司布局AI光通訊市場業務。
錼創在微型顯示技術上取得突破，0.18吋AI眼鏡用微型顯示器，採用單片全彩技術方案，已獲得美系穿戴裝置客戶訂單。
法人分析，大陸業者多以較大尺寸晶粒切入消費性產品，台廠專注高階應用，台廠若能持續鞏固技術優勢，有望成為獲利引擎。
