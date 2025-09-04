合勤控前進國際航太暨國防展 秀軍用級防護實力

合勤控（3704）宣布，旗下合勤科技、黑貓資訊、勤晁科技及傑海達機器人，將參加台北國際航太暨國防工業展，共同展示多項解決方案涵蓋戰術通訊、先進雷達、電子作戰、資料鏈、AI智能無人載具導控系統、以及多元資安防護方案，包括以PQC為核心的跨域資安防護與完整的端點偵測應變和資安託管服務，協助政府與產業積極強化前線與後勤的數位防護能力。

台北國際航太暨國防工業展（Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition, TADTE）將於9月18日至20日舉行。

合勤控表示，合勤科技專注於現代化國防通訊與電戰技術的研發與應用，提供三大核心領域的解決方案，包含戰術型無線電設備、適用於無人載具的高性能資料鏈技術；以及涵蓋雷達、方向探測系統、偵測與干擾功能的電戰系統。展現合勤科技在國防領域的全方位研發實力與技術能量。合勤科技將於TADTE台北國際航太暨國防工業展出多款軟體無線電機與先進監視雷達系統。

合勤科技指出，多年專注於軍用軟體無線電機（SDR）技術研發，涵蓋高頻、特高頻、超高頻至極高頻等多種無線電型態，可靈活部署於軍用車輛、船艦、基地展台、數位戰士與無人載具，滿足多元作戰需求。目前已有超過兩萬套具抗干擾功能的無線電機服役，展現高度可靠度與穩定性。

此外，針對現代戰場對無人載具的高度依賴，合勤科技開發專為無人機、無人船所設計的資料鏈路無線電機，具備體積輕巧、省電及耐干擾等特性，能滿足短、中、長距離多樣化通訊需求。即使面對嚴苛戰場環境，亦能確保高品質影像回傳與遠端控制穩定性，提升任務靈活度與作戰即時應變能力。

合勤科技也推出多型態先進雷達系統，包括脈衝雷達、調頻連續波雷達以及雙模雷達，廣泛應用於海岸與船艦偵察、蒐索等作業。此外，也提供雷達目標模擬系統與關鍵模組，能與系統商無縫整合進一步優化戰鬥系統性能，提升作戰全域感知。

針對現代電子戰的需求中，精準的偵蒐與測向是核心。合勤科技強打新型電戰偵蒐測向系統具備廣頻率範圍、高測向精度以及偵蒐高速跳頻信號的能力，於先進電戰偵蒐系統領域中穩居技術領先地位，持續展現卓越影響力。

此外，合勤控也切入機器人領域，傑海達機器人專注海事無人載具領域的研發與創新，自主開發AI智導系統，結合機器視覺與深度學習技術，支援多型水面與水下載具。其具備自主導航、目標辨識、障礙避讓與遠端控制能力，整合自動識別系統（AIS）、雷達、光達與影像等感測資料，強化環境感知與任務決策，廣泛應用於巡邏、監測與偵蒐任務。

除了通訊、雷達及機器人技術，合勤控也積極投入關鍵基礎設施資安升級，打造國防產業堅實防線，旗下黑貓資訊深耕國防、航太與關鍵基礎設施資安防護，長期與政府機關及高科技產業密切合作，提供符合ISO/IEC 27001、ISO/IEC 17025與NIST SP 800-115等國際標準的高效解決方案。服務涵蓋端點防護、威脅情報整合、資安託管服務（MSS）、第三方風險管理與資安產品測試等多元項目。透過MDR/SIEM託管式監控平台，整合集中式日誌管理與全球威脅情報，協助客戶即時掌握異常行為並快速因應潛在風險，全面提升資安防禦韌性。

近入後量子時代資安防禦2.0，要打造跨域解決方案，合勤控旗下勤晁科技專注於提供特（軍）規等級的跨域網路與密碼資安解決方案，融合後量子密碼（PQC）技術、單向閘道及AI智能分析引擎，實現「病毒威脅進不來、機敏資料出不去、加密訊息解不開」的極致安全防護體系，有效防止非法存取與資料竄改。適用於政府機敏單位、關鍵基礎設施、工控及金融等高安全需求場域，並透過即時可視化監控系統全面掌握網路狀態，迅速偵測與應對潛在威脅，大幅降低跨域攻擊風險。