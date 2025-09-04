聽新聞
致茂未經司法判決公然指控侵權 固緯指商譽受損不排除提告
固緯電子今（4）日發布新聞稿強調，針對競爭同業致茂透過媒體發布未經司法程序證實之不實指控，已造成固緯商業信譽受損，且致茂行為已逾越商業競爭倫理常規，並與事實不符，特此發表嚴正聲明，以正視聽，不排除將追究致茂電子的相關法律責任，以維護公司聲譽及權益。
固緯電子強調，公司推出的ATS-8000自動測試系統，無論在軟體設計或硬體架構，均由固緯自主研發團隊獨立開發，並未使用或仿冒任何他人技術或智慧財產。致茂電子卻在9月1日逕向媒體披露，指控本公司如何侵害其開關電源供應器自動測試系統的產品名稱及使用介面等情事，本公司深感不解與遺憾。
固緯表示，若如致茂電子所稱已進入司法程序，理應靜待法院公正審理。致茂電子在未有任何司法審定結果前，即透過媒體發布帶有指控性之新聞稿，意圖誤導大眾、混淆市場視聽，此舉已造成固緯電子商業信譽上的損害，將追究致茂電子相關法律責任。
其次，經固緯電子實際查證，致茂電子官方網站及其公開產品資訊中，並無任何以「ATS 8000」或「ATS-8000」為型號之產品或服務資訊可供公眾查閱。其對一個市場上無法明確識別、定義模糊之產品名稱主張權利，並據此興訟，其合理性與正當性令人高度存疑。至於產品使用介面部分，實按客戶需求而具高度客製化之彈性功能，絕無所指任何剽竊或抄襲之舉。
