集邦：iPhone 17 Air挑戰高價定位 Apple擬調整發表節奏
Apple將首度推出主打輕薄設計的iPhone 17 Air，定價對標高階旗艦，並有意調整未來產品發表節奏。研調機構集邦4日指出，Air將成為Apple擴大產品線區隔的關鍵節點，銷售表現備受關注。
集邦預估，2025年iPhone 17系列整體出貨量可望較前一代年增3.5%，其中Pro系列仍為主力。不過，全球經濟疲軟與高階機種潛在漲價壓力，將對市場動能帶來挑戰。
新機規格方面，iPhone 17與Air預計搭載A19處理器，Pro系列則配備A19 Pro。Air、Pro與Pro Max三款機型記憶體（DRAM）升級至12GB，NAND Flash容量則全面自256GB起跳、最高1TB。Air版本採用矽負極電池與eSIM方案，平衡超薄設計與續航需求。
拍攝能力亦為一大亮點。全系列前鏡頭提升至24MP，後鏡頭全面升級至48MP。Pro系列導入全新矩型陣列與演算法優化，進一步強化光學變焦與影像細節表現。
TrendForce並分析，Apple後續可能調整產品發表節奏，改為上半年推出次旗艦款，下半年更新Air、Pro、Pro Max與摺疊機，建立更明確的產品區隔與價位策略，持續強化品牌吸引力。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言