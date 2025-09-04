集邦：iPhone 17 Air挑戰高價定位 Apple擬調整發表節奏

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

Apple將首度推出主打輕薄設計的iPhone 17 Air，定價對標高階旗艦，並有意調整未來產品發表節奏。研調機構集邦4日指出，Air將成為Apple擴大產品線區隔的關鍵節點，銷售表現備受關注。

集邦預估，2025年iPhone 17系列整體出貨量可望較前一代年增3.5%，其中Pro系列仍為主力。不過，全球經濟疲軟與高階機種潛在漲價壓力，將對市場動能帶來挑戰。

新機規格方面，iPhone 17與Air預計搭載A19處理器，Pro系列則配備A19 Pro。Air、Pro與Pro Max三款機型記憶體（DRAM）升級至12GB，NAND Flash容量則全面自256GB起跳、最高1TB。Air版本採用矽負極電池與eSIM方案，平衡超薄設計與續航需求。

拍攝能力亦為一大亮點。全系列前鏡頭提升至24MP，後鏡頭全面升級至48MP。Pro系列導入全新矩型陣列與演算法優化，進一步強化光學變焦與影像細節表現。

TrendForce並分析，Apple後續可能調整產品發表節奏，改為上半年推出次旗艦款，下半年更新Air、Pro、Pro Max與摺疊機，建立更明確的產品區隔與價位策略，持續強化品牌吸引力。

Apple iPhone

相關新聞

TrendForce：2025年iPhone 17出貨小幅成長 Air引領產品線變革

Apple即將發表iPhone 17、iPhone 17 Air（暫名）、iPhone 17 Pro及Pro Max四款...

續攻穿戴市場！友達攜手 Garmin 推出首款 Micro LED 智慧手錶

友達（2409）拓展前瞻顯示市場應用版圖再下一城，攜手全球最具指標性的衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin，推出全球首...

資騰聚焦先進製程與綠色創新 四大應用搶攻智慧半導體新局

在先進製程邁向High-NA EUV、ESG成為製造標配的關鍵時刻，佳世達集團羅昇旗下資騰科技整合全球技術與在地導入經驗...

台積電傳利空 經理人喊話不擔心：有雙A題材撐腰

護國神山台積電（2330）股價陷盤整，由於美國關稅與生產供應鏈等多方因素，公司利潤遭壓縮，促使台積電日前傳出旗下5奈米到...

英業達旗下英華達 捐贈「思邁智慧輸液系統」予北護大　

英業達（2356）集團旗下英華達公司於9月3日捐贈自主研發及生產之「思邁智慧輸液系統」予國立臺北護理健康大學（以下簡稱北...

TrendForce：預估2030年 AR 眼鏡出貨量達3,210萬台

研調機構TrendForce 3日最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告指出，2025年隨著國際品牌陸續釋出AR...

