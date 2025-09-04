聽新聞
上午報名、下午進廠 鴻海等蘋果供應鏈忙著生產與招工
蘋果將在台灣時間9月10日凌晨舉行秋季新品發表會，中國大陸的蘋果供應鏈廠商已進入生產衝刺階段。大陸媒體報導，「你現在報名，等會就帶著行李去富士康面試，面試過了，下午就可以進廠。」深圳龍華汽車站一位人力仲介表示。可以看出，鴻海（2317）等蘋果供應鏈正在忙著生產與招工。
一位招工仲介說，目前正在急切招工的工廠，大部分都與蘋果手機的生產有關。隨著蘋果手機發售時間臨近，多位仲介都強調「要做好加班的心理準備」。
財聯社也報導，為了滿足巨大用人需求，廠商招聘流程也大幅簡化。上述仲介稱，目前進富士康可以不需要體檢，正式工做滿一定時間，還可以得到人民幣3,500元返費。
市調機構Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示，今年iPhone 17的供應鏈策略改變，主要體現在生產地區。
他說，今年顯示面板等零部件的供應比例不會有太大變化；至於印度工廠，將首次同步進行四款新機型的「新產品導入」（NPI），銷往美國市場的iPhone 17將主要由印度工廠生產和組裝，中國大陸的產區將繼續作為大陸、日本、歐洲等主要市場的核心出貨地。
Ivan Lam預測，2025年第4季，iPhone 17系列在中國大陸的銷量可能會有個位數下滑。首先，iPhone 16降價已提前釋放部分換機需求；第二，新機潛在價格上漲，可能抑制消費者熱情；第三，華為、小米等大陸國產品牌將在同期發表旗艦機型，市場競爭加劇，會壓低蘋果需求。
