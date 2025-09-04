碩禾攜手陸太陽能大廠隆基 簽署長期合作協議

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

碩禾（3691）電子材料股份有限公司（Giga Solar Materials Corp.，下稱「碩禾」）今日宣布，與全球領先的太陽能企業隆基綠能（LONGi Solar Technology Co.,Ltd.，下稱「隆基」）正式簽署長期合作協議。雙方將在太陽能模組及導電銀漿領域展開深度合作，攜手強化產業供應鏈的穩定性與競爭力，並共同推動全球能源轉型。

依據協議，碩禾將持續供應符合隆基高標準的導電銀漿，並持續優化轉換效率、良率等關鍵性能指標，確保產品品質達到甚至超越隆基主要供應商水準。在此基礎上，隆基承諾將碩禾納入未來戰略供應商，以實際行動支持雙方的長期合作。

同時，碩禾旗下再生能源開發子公司—禾迅綠電（WHOLE SUN GREEN POWER），亦與隆基簽訂700MW海外合作框架協議，專注於海外再生能源專案的開發與投資。禾迅規劃在未來五年內，於東南亞、澳洲及歐洲地區持續開發光儲電站，總規模至少達1GW。此舉不僅使碩禾在材料端持續深耕，更可結合海外下游電站資源，打造從材料到應用的完整價值鏈，為全球淨零目標提供更堅實的支撐。

碩禾表示：「此次與隆基的戰略合作，不僅展現碩禾導電銀漿的技術實力，更進一步鞏固我們在全球太陽能產業的領導地位。透過隆基在模組製造的優勢，以及禾迅綠電於海外再生能源開發的經驗，碩禾將持續拓展國際市場，積極加速能源轉型與淨零碳排的實現。」

隆基亦指出，此次合作是基於對碩禾材料品質與交付能力的高度信任，未來雙方將持續深化在新技術與新市場上的交流與合作，共同構建高效率、低碳的全球光伏產業生態。

碩禾 再生能源 太陽能產業

