台灣大「大哥付你分期」7月交易額倍增 攜手91APP狂撒200萬元優惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）近年積極推動先買後付服務，旗下「大哥付你分期」合作通路包含91APP合作品牌、momo購物網、486團購、myfone網路門市等，今年7月交易額較去年倍增，台灣大4日宣布，「大哥付你分期」服務推出「優惠券」新功能，用戶於結帳流程中，可選擇使用優惠券，除立即折抵金額，同時享有先享後付、分期付款，輕鬆省荷包，支付更便捷。

此外，迎接9月中元節、開學季、換季優惠等檔期，台灣大攜手台灣D2C SaaS領導服務商91APP，與91APP合作品牌推出「上線慶」優惠，用戶即日起至9月30日使用「大哥付你分期」於91APP合作品牌付款，不限期數皆享0利率，累計發放超過200萬元優惠券，新戶最高享30%折抵，全用戶單筆最高現折6,000元。

台灣大指出，「大哥付你分期」推出至今，拓展至91APP合作品牌、momo購物網、486團購、myfone網路門市及台灣大自營的「分期支付電子票券商城」等平台，今年7月單月交易額年增逾110%，2025年累計至7月交易額成長超過五成，未來持續拓展至更多使用場域，提供用戶多元便利支付服務。

台灣大指出，「大哥付你分期」91APP合作品牌「上線慶」活動，累計發放超過200萬元優惠券，提供多層級回饋機制，包含新用戶首筆消費滿999元即現折300元，享有高達30%回饋；全用戶單筆消費滿2,500元可現折500元；單筆消費達8,000元即享9折優惠，折抵上限為1,500元；單筆消費滿16,000元並選擇6期以上分期付款的用戶，更能享85折的高額折抵，單筆最高可折6,000元。消費者只要在結帳頁選擇「大哥付你分期」，完成驗證並挑選優惠券與分期期數，即可享受優惠即時折抵、先買後付和分期付款3重體驗。

目前91APP合作品牌涵蓋服飾鞋包、美妝保健、3C家電、生活居家與母嬰婦幼等產業，台灣大表示，以「大哥付你分期」優惠券新功能，將先買後付與優惠折抵服務導入飛利浦健康生活、The North Face、Timberland、台塑生醫、LEVI'S、杏一健康生活館等知名品牌的消費場景，消費者於品牌官網結帳時，選擇「大哥付你分期」，挑選分期期數與優惠券，即可享總金額折抵，流程簡單直覺。同時，可於台灣大哥大APP「大哥付你分期」專區隨時查詢可用額度、交易紀錄與帳單並完成繳款；可用額度依個人使用習慣與繳款紀錄動態調整，準時繳款有助提升額度，長期使用更省時、便利。

