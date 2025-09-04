創控榮獲2025外資精選台灣百強肯定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創控董事長王禮鵬表示，榮獲2025外資精選百強中堅潛力企業獎，激勵創控持續推動AI與智能化應用，為客戶、股東與社會創造長期價值。圖／創控提供
創控董事長王禮鵬表示，榮獲2025外資精選百強中堅潛力企業獎，激勵創控持續推動AI與智能化應用，為客戶、股東與社會創造長期價值。圖／創控提供

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）掛牌上市首個年度，即進入台灣董事學會主辦「2025外資精選台灣百強」的「中堅潛力企業」榜單，展現創控技術實力與穩健經營能力。

創控以2022至2024年營收複合年均成長率12％、平均營業利益率16％與平均股東權益報酬率15％，榮獲「2025外資精選台灣百強」之「中堅潛力企業獎」，在169家入選企業中，為首家登台受獎的公司，顯見創控在「市場面」、「基本面」與「永續面」的優異表現。

本次評選母體涵蓋上市、上櫃及興櫃公司共2,194家，透過多層次評估篩選出169家中堅潛力企業，評選重點包括市場規模、連續獲利能力、營收及獲利成長率，以及公司治理與永續表現。創控憑藉穩健財務與創新能力，成功進入最終名單，彰顯未來成長潛力。

本屆頒獎典禮以「AI驅動台灣3.0：機遇、挑戰與全球競爭力」為主題，強調AI與智能技術對台灣產業升級的關鍵作用。創控表示，公司MiTAP系列產品應用於半導體產業，協助半導體廠做好AMC氣體微污染管理，維持先進製程的穩定性及良率，未來創控將結合AI與MiTAP智能分析平台，進一步提升微污染監測的即時性與精準度，協助半導體及先進製造產業實現更高效的智慧生產與品質管控。

創控董事長王禮鵬表示：「能在眾多優秀企業中脫穎而出，我們深感榮幸。這份肯定不僅彰顯創控科技在技術創新與市場成長上的實力，也鞭策我們持續推動AI與智能化應用，為客戶、股東與社會創造長期價值。」

他進一步說，憑藉此次榮譽，創控將持續站穩台灣科技產業的關鍵角色，致力於推動創新成長與提升全球競爭力。

AI 半導體

延伸閱讀

台積電傳利空 經理人喊話不擔心：有雙A題材撐腰

「美撤TSMC南京廠VEU」不影響競爭力？網看下跌勸快買進

昇陽半 產能利用率滿載

帆宣、萬潤 押逾四個月

相關新聞

台積電傳利空 經理人喊話不擔心：有雙A題材撐腰

護國神山台積電（2330）股價陷盤整，由於美國關稅與生產供應鏈等多方因素，公司利潤遭壓縮，促使台積電日前傳出旗下5奈米到...

TrendForce：2025年iPhone 17出貨小幅成長 Air引領產品線變革

Apple即將發表iPhone 17、iPhone 17 Air（暫名）、iPhone 17 Pro及Pro Max四款...

續攻穿戴市場！友達攜手 Garmin 推出首款 Micro LED 智慧手錶

友達（2409）拓展前瞻顯示市場應用版圖再下一城，攜手全球最具指標性的衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin，推出全球首...

資騰聚焦先進製程與綠色創新 四大應用搶攻智慧半導體新局

在先進製程邁向High-NA EUV、ESG成為製造標配的關鍵時刻，佳世達集團羅昇旗下資騰科技整合全球技術與在地導入經驗...

英業達旗下英華達 捐贈「思邁智慧輸液系統」予北護大　

英業達（2356）集團旗下英華達公司於9月3日捐贈自主研發及生產之「思邁智慧輸液系統」予國立臺北護理健康大學（以下簡稱北...

TrendForce：預估2030年 AR 眼鏡出貨量達3,210萬台

研調機構TrendForce 3日最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告指出，2025年隨著國際品牌陸續釋出AR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。