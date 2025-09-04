創控榮獲2025外資精選台灣百強肯定

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）掛牌上市首個年度，即進入台灣董事學會主辦「2025外資精選台灣百強」的「中堅潛力企業」榜單，展現創控技術實力與穩健經營能力。

創控以2022至2024年營收複合年均成長率12％、平均營業利益率16％與平均股東權益報酬率15％，榮獲「2025外資精選台灣百強」之「中堅潛力企業獎」，在169家入選企業中，為首家登台受獎的公司，顯見創控在「市場面」、「基本面」與「永續面」的優異表現。

本次評選母體涵蓋上市、上櫃及興櫃公司共2,194家，透過多層次評估篩選出169家中堅潛力企業，評選重點包括市場規模、連續獲利能力、營收及獲利成長率，以及公司治理與永續表現。創控憑藉穩健財務與創新能力，成功進入最終名單，彰顯未來成長潛力。

本屆頒獎典禮以「AI驅動台灣3.0：機遇、挑戰與全球競爭力」為主題，強調AI與智能技術對台灣產業升級的關鍵作用。創控表示，公司MiTAP系列產品應用於半導體產業，協助半導體廠做好AMC氣體微污染管理，維持先進製程的穩定性及良率，未來創控將結合AI與MiTAP智能分析平台，進一步提升微污染監測的即時性與精準度，協助半導體及先進製造產業實現更高效的智慧生產與品質管控。

創控董事長王禮鵬表示：「能在眾多優秀企業中脫穎而出，我們深感榮幸。這份肯定不僅彰顯創控科技在技術創新與市場成長上的實力，也鞭策我們持續推動AI與智能化應用，為客戶、股東與社會創造長期價值。」

他進一步說，憑藉此次榮譽，創控將持續站穩台灣科技產業的關鍵角色，致力於推動創新成長與提升全球競爭力。