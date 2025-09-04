快訊

TrendForce：2025年iPhone 17出貨小幅成長 Air引領產品線變革

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
Apple即將發表iPhone新機，果迷引頸期盼。圖／路透社
Apple即將發表iPhone新機，果迷引頸期盼。圖／路透社

Apple即將發表iPhone 17、iPhone 17 Air（暫名）、iPhone 17 Pro及Pro Max四款旗艦新機，除了外觀辨識度升級，處理器性能、散熱和拍攝功能等均有所提升，有望帶動買氣。TrendForce預估，2025年iPhone 17系列出貨量有望較iPhone 16系列於2024年的出貨表現成長3.5%；Pro系列依然是市場銷售主力。不過，全球經濟表現疲弱及高階機型潛在漲價可能性，將成為銷售的挑戰。

TrendForce表示，iPhone 17 Air標誌Apple正式開闢輕薄型旗艦機的新戰局，但由於壓縮電池容量及精簡相機規格，可能難以完全滿足偏好大電池與高畫質拍攝的消費需求。TrendForce認為，Air初期出貨占比料將與過往Plus系列相當，實際銷售表現仍待觀察。

硬體配置部分，根據TrendForce目前掌握資訊，iPhone 17/Air將搭載A19，Pro系列則配備A19 Pro處理器，記憶體方面，iPhone 17 Air、Pro及Pro Max三款的DRAM容量將擴大至12GB，NAND Flash容量則全面自256GB起跳，最大為1TB。Air版本採用了矽負極電池與eSIM方案，以兼顧超薄及續航力需求。本次最大亮點在於全系列攝影系統大幅升級，前鏡頭由12MP升級至24MP，後鏡頭則全面提升至48MP，Pro系列除了畫素升級外，更將透過重新設計的矩型陣列搭配優化軟體演算法，實現更佳的光學變焦能力及影像解析度。

定價上，iPhone 17基本款預期將維持去年價格、Air、Pro及Pro Max因創新突破與規格升級，預估比去年同容量機型上調50-100美元，其中Air將對標對手Samsung S25 Edge的市場價格。這也展現Apple藉由產品差異化持續強化品牌吸引力。

Air系列及明年摺疊系列的出現，可視為是Apple擴大產品線差異化的一項策略，用以吸引更多客群。TrendForce指出，後續該公司產品的發表節奏或將調整為上半年推出一款次旗艦機，下半年推出Air、Pro、Pro Max和折疊機，形成更豐富、區隔明確的產品矩陣。

iPhone 17系列規格預測。圖／TrendForce提供
iPhone 17系列規格預測。圖／TrendForce提供

iPhone

