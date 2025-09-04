情人節股票禮品卡成話題！永豐證：近半男性偏啟蒙理財 女性看金錢觀契合

今(2025)年情人節，大型券商永豐金證券一項針對理財與伴侶關係的問卷調查，揭示新世代情侶的理財互動上的新趨勢。調查結果顯示，股票禮品卡不僅是投資工具，更成為情感交流的媒介。近七成（67.99％）受訪者表示，選擇送股票禮品卡主要動機是「啟蒙對方理財觀」及「理解金錢觀契合度」，展現禮品卡作為情人節心意與伴侶間理財對話起點的雙重意義。

永豐金證券於2025年8月19日起舉行為期8天線上問卷調查，調查管道透過LINE官方帳號，共計蒐集3,517名受訪者樣本，涵蓋全台各年齡層。男性54.85％、女性45.15％，以31歲到50歲為主。投資經驗五年以上占36.76％為最多，尚未開始投資者占20.53％居次。

調查顯示，當挑選新台幣1,000元以內的情人節禮物時，股票禮品卡成為受訪者的首選。超過半數（2,002人）受訪者表示願意選擇股票禮品卡，比例高達56.92％，遠超過節慶花束的22.58％及紀念小物的20.50％。股票禮品卡不僅能兌換台積電（2330）等熱門股票，還能幫助伴侶展開理財之路，成為情人節禮物中的新寵。

擁有1至3年及5年以上投資經驗的女性，尤其是31至50歲族群，更偏好將股票禮品卡作為情人節禮物，主要動機是了解伴侶的投資喜好，其次才是啟蒙另一半的理財觀。面對財務人生大事，她們最偏好「共同建立理財計劃」來解決金錢分歧，比例高達69.26％，僅13.35％選擇AA制。

相較女性更重視價值觀契合，男性則更傾向扮演理財引導者的角色。48.6％男性受訪者表示，贈送股票禮品卡主因是「啟蒙對方的理財觀」，傳遞希望伴侶能與自己一同成長，股票禮品卡是理財的完美開端，能幫助雙方建立共同責任感。

調查也顯示，年齡層與投資經驗對理財觀念影響顯著。尚未投資的男性中，88.93％將「啟蒙理財觀」作為贈送股票禮品卡的主要動機，20歲以下也偏好理財啟蒙。另一方面，30歲以上族群、投資經驗三至五年女性及五年以上的男女，則希望透過禮物「試探金錢觀契合度」，傳遞理財觀契合度是衡量感情穩定的重要指標。

永豐金證券今年2月通過金融科技創新實驗核准，推出全台首張可兌換股票的「股票禮品卡」，搶先為期一年的獨家試賣。這張會增值的禮物於「豐存股」平台使用，可1:1等值兌換262檔台股與ETF交割款，開啟「翻轉金融、共創美好」新生活。購買方式簡單，送禮者註冊「股票禮品卡專賣平台」，依需求於100元至6,000元間選購5種不同面額，完成付款後取得虛擬卡序號，即可兌換或用LINE轉贈，每位用戶購買及兌換上限為25萬元。

9月成為永豐金證券新用戶，一次輕鬆開啟「DAWHO×大戶投」股票與網銀帳戶，享有存股優惠服務。第一：9月30日前，永豐金證券全新用戶享有總價值高達988元的專屬開戶回饋。第二：永豐銀行推限時疊加回饋，年底前完成「DAWHO×大戶投」交割戶綁定任務，符合資格再享限量新台幣500元回饋金。