快訊

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

情人節股票禮品卡成話題！永豐證：近半男性偏啟蒙理財 女性看金錢觀契合

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

今(2025)年情人節，大型券商永豐金證券一項針對理財與伴侶關係的問卷調查，揭示新世代情侶的理財互動上的新趨勢。調查結果顯示，股票禮品卡不僅是投資工具，更成為情感交流的媒介。近七成（67.99％）受訪者表示，選擇送股票禮品卡主要動機是「啟蒙對方理財觀」及「理解金錢觀契合度」，展現禮品卡作為情人節心意與伴侶間理財對話起點的雙重意義。

永豐金證券於2025年8月19日起舉行為期8天線上問卷調查，調查管道透過LINE官方帳號，共計蒐集3,517名受訪者樣本，涵蓋全台各年齡層。男性54.85％、女性45.15％，以31歲到50歲為主。投資經驗五年以上占36.76％為最多，尚未開始投資者占20.53％居次。

調查顯示，當挑選新台幣1,000元以內的情人節禮物時，股票禮品卡成為受訪者的首選。超過半數（2,002人）受訪者表示願意選擇股票禮品卡，比例高達56.92％，遠超過節慶花束的22.58％及紀念小物的20.50％。股票禮品卡不僅能兌換台積電（2330）等熱門股票，還能幫助伴侶展開理財之路，成為情人節禮物中的新寵。

擁有1至3年及5年以上投資經驗的女性，尤其是31至50歲族群，更偏好將股票禮品卡作為情人節禮物，主要動機是了解伴侶的投資喜好，其次才是啟蒙另一半的理財觀。面對財務人生大事，她們最偏好「共同建立理財計劃」來解決金錢分歧，比例高達69.26％，僅13.35％選擇AA制。

相較女性更重視價值觀契合，男性則更傾向扮演理財引導者的角色。48.6％男性受訪者表示，贈送股票禮品卡主因是「啟蒙對方的理財觀」，傳遞希望伴侶能與自己一同成長，股票禮品卡是理財的完美開端，能幫助雙方建立共同責任感。

調查也顯示，年齡層與投資經驗對理財觀念影響顯著。尚未投資的男性中，88.93％將「啟蒙理財觀」作為贈送股票禮品卡的主要動機，20歲以下也偏好理財啟蒙。另一方面，30歲以上族群、投資經驗三至五年女性及五年以上的男女，則希望透過禮物「試探金錢觀契合度」，傳遞理財觀契合度是衡量感情穩定的重要指標。

永豐金證券今年2月通過金融科技創新實驗核准，推出全台首張可兌換股票的「股票禮品卡」，搶先為期一年的獨家試賣。這張會增值的禮物於「豐存股」平台使用，可1:1等值兌換262檔台股與ETF交割款，開啟「翻轉金融、共創美好」新生活。購買方式簡單，送禮者註冊「股票禮品卡專賣平台」，依需求於100元至6,000元間選購5種不同面額，完成付款後取得虛擬卡序號，即可兌換或用LINE轉贈，每位用戶購買及兌換上限為25萬元。

9月成為永豐金證券新用戶，一次輕鬆開啟「DAWHO×大戶投」股票與網銀帳戶，享有存股優惠服務。第一：9月30日前，永豐金證券全新用戶享有總價值高達988元的專屬開戶回饋。第二：永豐銀行推限時疊加回饋，年底前完成「DAWHO×大戶投」交割戶綁定任務，符合資格再享限量新台幣500元回饋金。

股票禮品卡（資料來源：永豐金證券）
股票禮品卡（資料來源：永豐金證券）
長期穩定關係理財偏好（資料來源：永豐金證券）
長期穩定關係理財偏好（資料來源：永豐金證券）

股票 情人節 永豐金

延伸閱讀

TISA理財照過來／安聯四季成長 大而美

理周理財營助學 在青春的起跑線上為夢想備足燃料

節省＝不花錢落伍了！理財師揭3招家庭節約術「敢花才更能省」

情人節升空！ 石岡熱氣球嘉年華今起登場 盧秀燕克服高度親身體驗

相關新聞

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

解申貸等待期民怨 政院拍板「新青安」排除銀行法72-2限制

行政院會今天拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外。銀行辦...

銀行強化防詐措施 連證券交割戶也受波及

近期銀行為強化反詐風控，鎖戶、限額措施大幅加嚴，引起用戶普遍反映防詐政策變「擾民」。先前已有「快進快出」與「長期未用帳戶...

不是詐騙也中槍！鎖帳災情不斷、一票人排隊等「解凍」 銀行回覆了

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施。但此舉卻引發不少民眾抱怨「...

安聯人壽亞洲保險新聞獎摘雙冠 最佳數位保險公司獎、數位轉型卓越獎

安聯人壽推動「數位優先」營運策略，積極投入金融科技FinTech並持續推動具有前瞻性、指標性的數位工具，首度參加《亞洲保...

新光人壽攜手苗栗縣 捐贈微型保險守護弱勢 無償協助農友安心拓銷

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期關懷社會弱勢族群，致力讓公益觸角持續向外延伸，今年持續與苗栗縣政府合作辦理「團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。