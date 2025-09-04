續攻穿戴市場！友達攜手 Garmin 推出首款 Micro LED 智慧手錶

友達（2409）拓展前瞻顯示市場應用版圖再下一城，攜手全球最具指標性的衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin，推出全球首款搭載Micro LED顯示技術的智慧手錶—Garmin fēnix 8 Pro MicroLED。此款1.4吋智慧手錶具備高達326 PPI的畫素密度，以極致亮度、超高動態對比與飽和色彩，打造出極致的視覺震撼；藉由Micro LED 的導入，友達與Garmin為高階運動與戶外探索族群帶來突破性的使用體驗—在強光下依然清晰可見、在極端環境中依然穩定可靠，重新定義了智慧手表的顯示新標準。

友達光電技術長廖唯倫表示：「此次，與Garmin攜手推出全球首款Micro LED智慧手錶fēnix 8 Pro MicroLED，不僅展現先進顯示技術在穿戴領域的創新突破，更是推動應用商品化的重要里程碑。友達以在Micro LED顯示技術研發與製程整合的深厚實力，助力客戶推動智慧穿戴裝置的創新應用落地。藉由此次合作，體現友達以創新技術賦能品牌，與顧客共同打造具差異化的市場競爭力。」

Garmin健身與戶外事業群執行副總裁Joe Schrick表示：「我們很高興與友達合作，將具開創性意義的fēnix 8 Pro MicroLED全方位戶外進階GPS智慧腕錶帶給不斷挑戰極限的運動員與探險家。搭載超高亮度的Micro LED顯示器在烈日陽光下也能提供前所未有的清晰度，相信能夠帶來嶄新的視覺體驗，也同時為智慧手錶樹立新標竿，推動運動科技邁向全新高度。」

Garmin fēnix 8 Pro MicroLED搭載的1.4吋Micro LED顯示螢幕，由如蝴蝶鱗片般極微小LED所構成，結合友達領先業界的LTPS主動式驅動技術，打造出極致畫質、更快的反應速度、更長的使用壽命，及更優異的環境適應性，無論是在陽光普照的山徑、夜間跑步，或高低溫震盪的極限運動中，fēnix 8 Pro MicroLED都能穩定清晰顯示，完美契合專為戶外冒險家打造的使用情境。同時，以獨特的異形切割技術，打造正圓形顯示器，能夠緊密貼合於表面，兼具科技性能與時尚美學，展現穿戴裝置的多樣化應用潛力。