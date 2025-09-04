快訊

震旦旗下通業技研參加台灣3D 列印展 大秀一站式解決方案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球3D列印與3D掃描市場快速成長，應用已深入汽車、航太、消費電子與醫療等產業。震旦集團旗下通業技研日前參加「2025台灣3D列印暨積層製造設備展」，攜手國際領導品牌 Stratasys 與 Creaform，完整展出「從原型到量產」的一站式解決方案。從創新材料、全彩列印，到智慧檢測與逆向設計，協助企業打造精準、高效且具彈性的智慧製造流程。

根據IMARC Group報告，2024年全球塑膠3D列印市場規模已達14.97億美元，預計2033年將成長至88.1億美元，年複合成長率高達22%。同時，手持3D掃描市場也以18%的速度持續擴張，顯見「永續製造」、「按需生產」與「工具模具應用」的強勁需求。通業技研展會現場以Stratasys技術為核心，打造多元材料牆，涵蓋FDM、PolyJet、P3與SAF列印技術。無論是耐高溫、彈性、生醫級或全彩列印，皆能滿足從設計打樣、功能驗證到最終量產的不同需求，突破傳統製程限制，協助企業加速產品上市。

在多元材料方面，此次全新ToughOne光固化材料更成為矚目焦點。以卓越抗衝擊性與高韌性，支援鑽孔、自攻螺絲與銑削加工，媲美傳統射出成型品質。此材料特別適用於汽車、航太及消費性電子等產業，為功能性零件提供更穩定、耐用且高效率的製造方案。

在檢測領域， Creaform高精度手持3D掃描結合協作型機械手臂，展現智慧化檢測與逆向設計方案。透過拖曳式路徑教導、自動監控與即時報告輸出，可靈活融入各類自動化產線，取代傳統人工檢測，大幅提升產線良率與製造效率。

通業技研作為Stratasys白金級與Creaform高級合作夥伴，持續深耕3D技術應用，提供從產品設計、開發到量產的全方位解決方案。未來將持續推動跨產業智慧整合，協助企業縮短研發周期、提升競爭優勢，邁向高效、永續的智慧製造新時代。

3D列印

