快訊

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

聽新聞
0:00 / 0:00

資騰聚焦先進製程與綠色創新 四大應用搶攻智慧半導體新局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
資騰將於SEMICON Taiwan 2025展示四大先進製程與綠色創新應用亮點。圖／資騰提供
資騰將於SEMICON Taiwan 2025展示四大先進製程與綠色創新應用亮點。圖／資騰提供

在先進製程邁向High-NA EUV、ESG成為製造標配的關鍵時刻，佳世達集團羅昇旗下資騰科技整合全球技術與在地導入經驗，於SEMICON Taiwan 2025展示四大先進製程與綠色創新應用亮點，包括VOCs 液化回收系統、Fractilia FAME 300、液體即時監控平台與臭氧水設備，協助客戶從量測邁向控制。

資騰將於2025年9月10日至12日在台北南港展覽館1館4樓，攤位編號M0134，專注半導體製程與設備解決方案，展出多項創新技術與永續製程關鍵設備，為產業帶來高效率、潔淨且低碳的製程解決方案。

資騰總經理陳國榮表示：「憑藉累積深厚的品牌信任與技術實力，此次與國際夥伴合作，不僅深化價值鏈，也是助力高階製程良率提升、參與AI發展與邁向碳中和的關鍵節點。」

資騰展出的亮點包括

Morikawa VOCs液化回收系統：成功導入AI伺服器雙相浸沒式冷卻方案，協助降低碳排

為回應淨零碳排政策與環保法規趨勢，Morikawa VOCs液化回收系統，榮獲日本產業技術大獎，回收率達99.9%，回收溶劑可再利用並降低碳排，亦成功導入AI伺服器雙相浸沒式冷卻方案，推動資料中心節能減碳。更於今年完成台灣市場的技術展示，展現解決方案的實際效益。

Fractilia FAME 300：即時掌握隨機效應，推進High-NA EUV製程

FAME 300為Fractilia最新量產級隨機性誤差解決方案，結合FAME OPC演算法，可即時分析CD變異與線邊粗糙等隨機性製程誤差，加速High-NA EUV導入與良率提升。資騰為台灣獨家代理，提供完整在地支援。

FlowVIEW液體即時監控平台：打造微粒可視化管理，強化製程效率與回報

隨著高階製程對潔淨環境要求日益嚴格，微汙染監控成為影響良率的關鍵。資騰推出FlowVIEW結合即時液體監控系統，整合即時液體監控與 AI 影像辨識，快速掌握槽體與液體微粒變化，協助製程人員即時調整，提高良率並降低成本。

EcoDesign臭氧水設備：專利三重管設計，革新晶圓清洗技術

面對製程藥液減量與環保雙重挑戰，資騰導入具專利石英三重管設計與渦旋式臭氧溶解技術的EcoDesign臭氧水產生設備，可穩定產出高濃度、無金屬離子污染的臭氧水，革新RCA晶圓清洗製程。可顯著降低藥液用量，實踐低碳晶圓清洗，廣泛應用於矽基與碳化矽半導體製程。

聚焦智慧製造與淨零永續：資騰聯手技術夥伴亮相SEMICON Taiwan

除持續深耕既有代理市場，資騰亦展示多元場景整合應用，攜手自主開發iAMHS-AMR無塵室智慧搬運系統的友達數位、國內極少掌握金屬板電堆與混氫發電專利的氫豐綠能、擁有逾30年光通信模組與封裝設備與產品基礎的光陽光電等技術夥伴，持續聚焦先進製程。

AI 良率 晶圓

延伸閱讀

「美撤TSMC南京廠VEU」不影響競爭力？網看下跌勸快買進

昇陽半 產能利用率滿載

帆宣、萬潤 押逾四個月

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

相關新聞

台積電傳利空 經理人喊話不擔心：有雙A題材撐腰

護國神山台積電（2330）股價陷盤整，由於美國關稅與生產供應鏈等多方因素，公司利潤遭壓縮，促使台積電日前傳出旗下5奈米到...

續攻穿戴市場！友達攜手 Garmin 推出首款 Micro LED 智慧手錶

友達（2409）拓展前瞻顯示市場應用版圖再下一城，攜手全球最具指標性的衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin，推出全球首...

資騰聚焦先進製程與綠色創新 四大應用搶攻智慧半導體新局

在先進製程邁向High-NA EUV、ESG成為製造標配的關鍵時刻，佳世達集團羅昇旗下資騰科技整合全球技術與在地導入經驗...

英業達旗下英華達 捐贈「思邁智慧輸液系統」予北護大　

英業達（2356）集團旗下英華達公司於9月3日捐贈自主研發及生產之「思邁智慧輸液系統」予國立臺北護理健康大學（以下簡稱北...

TrendForce：預估2030年 AR 眼鏡出貨量達3,210萬台

研調機構TrendForce 3日最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告指出，2025年隨著國際品牌陸續釋出AR...

微星冠名贊助2025桃園電競節 9月6日桃園藝文廣場熱力登場

全球電競與 AI 技術領導品牌 MSI 微星（2377）宣布冠名贊助由桃園市政府主辦的 「2025 桃園電競節」，活動將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。