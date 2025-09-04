英業達旗下英華達 捐贈「思邁智慧輸液系統」予北護大　

英業達（2356）集團旗下英華達公司於9月3日捐贈自主研發及生產之「思邁智慧輸液系統」予國立臺北護理健康大學（以下簡稱北護大），作為護理科系的教學用途。此舉旨在讓未來護理人才能在校園中及早接觸並熟悉臨床日益普及的智慧輸液技術，縮短學用落差，並全面提升專業實務能力。

隨著全球醫療環境快速數位化，智慧醫療設備已成為臨床照護的核心工具之一。根據國際市場調查報告，智慧輸液幫浦市場需求持續成長，安全性、精準度與資訊整合能力已成為醫療院所採購的重要考量。英華達洞察到此趨勢，投入研發並推出「思邁智慧輸液系統」，成功將資訊科技與臨床護理需求結合，並已在台灣多家醫學中心（如台大醫院體系、北醫體系及奇美體系等）及地區醫院導入應用。

「思邁智慧輸液系統」具備多項智慧功能：輸液前，護理師在既有給藥系統上掃描手圈、藥品及幫浦條碼，由系統自動檢核（替代人工三讀五對）；檢核結果若有錯誤會跳出警示避免給藥錯誤危害事件；若無問題，則系統可將輸液參數自動下載至幫浦（替代人工輸入），透過以上的運作可大幅降低人為錯誤的可能性，提升輸液安全。輸液過程中，思邁輸液系統可將輸液過程中之狀態及警報等資訊即時呈現於護理站端之護理看板或護理推車，如：輸液即將結束時，護理師可預作準備，將可大幅提升工作效率。此外，思邁輸液系統除可將I/O紀錄定期回寫至護理資訊系統，亦可將各項輸液紀錄傳送至護理資訊系統，形成完整的輸液及給藥紀錄，大幅提升工作效率。

英華達醫療電子事業副總經理曾慶安表示，醫療科技的進步不僅體現在產品創新，更應落實於教育與臨床應用的無縫接軌。曾慶安副總更進一步指出，護理人才是醫療照護體系的核心力量，透過此次捐贈，北護大師生將可在模擬病房與實作課程中，直接操作與臨床一致的智慧輸液設備，深化臨床操作技能與經驗，畢業後將能更快速地適應智慧化醫療場域，進而在第一線工作中更快發揮專業價值，推動台灣醫療品質的提升。

北護大吳淑芳校長表示，感謝英華達公司願投入北護大的護理教育最前線，北護大護理學科不僅榮獲 QS 世界大學排名全球百大，亦連續兩年獲得「全國醫療院所最愛大學生」第一名，此次捐贈不僅豐富教學設備，更為學生提供了與國際智慧醫療趨勢同步的學習資源，培養更高的病人安全意識。吳淑芳校長更進一步表示，未來也期盼雙方持續深化產學合作，攜手培育兼具科技素養與人文關懷的優秀護理人才，為社會健康與醫療品質提升作出更大貢獻。

除了本次捐贈，英華達也計畫持續推動智慧醫療解決方案在教育端與臨床端的應用，並探索更多產學合作模式，包括提供師資培訓與技術交流機會，協助護理教育與醫療產業接軌，培育能掌握資訊整合、病人安全與臨床需求的跨領域專業人才。此次與北護大的合作，將成為智慧醫療教育的一項重要里程碑，也展現了英華達回饋社會、投資人才培育的長期承諾。