快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

TrendForce：預估2030年 AR 眼鏡出貨量達3,210萬台

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
研調機構TrendForce 2024-2030年AR眼鏡出貨量預估。來源：TrendForce 提供。
研調機構TrendForce 2024-2030年AR眼鏡出貨量預估。來源：TrendForce 提供。

研調機構TrendForce 3日最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告指出，2025年隨著國際品牌陸續釋出AR眼鏡原型，以及Meta預計在近期發佈AR眼鏡Celeste，市場對AR裝置的關注程度開始升溫，加上OLEDoS產品價格下跌，預計2025年全球AR出貨量將達到60萬台。

長期而言，訊息提示類AR市場的成長動能強勁，2028年開始伴隨高階全彩AR技術趨於完善，來自國際大廠設計更臻成熟的產品陸續問世，將推升出貨量於2030年達3,210萬台。從區域出貨占比觀察，目前中國市場為出貨主力，但隨著Meta、Google等科技巨頭加入，預計2030年中國市場的出貨占比將降至50.2%。

TrendForce表示，AI技術讓消費者對AR眼鏡應用有更明確的想像，也助益市場逐步形成規格共識。以光引擎為例，品牌針對消費者需求，開始要求光引擎功耗必須小於300mW、排水體積應小於1cc、重量小於3g等。對供應商而言，這些要求雖是對原本已困難重重的技術添加挑戰，卻也有助規格發展趨於一致。

如目前LEDoS與LCoS的主流面板尺寸多在0.13-0.18吋間，像素密度（PPI）都超過5,500；LEDos解析度介於640x480至720x720間，而 LCoS的解析度也大多落在720x720，兩者規格無顯著差別，再加上未來為了控制成本，CMOS基板的尺寸和設計也將趨向標準化。

雖然規格一致限制了品牌差異化與產品迭代空間，但標準化有助於形成規模量體與降低成本，除了幫助整機設計與市場定位的聚焦，價格也更容易切入消費者的甜蜜點，進而促進更多潛在用戶進入AR眼鏡市場，帶動正向循環。

同時Meta與Google等國際大廠積極投入，正加速供應鏈的發展，包括LUMUS、Goertek、JBD、Xreal、Omnivision等供應商的加入，有望受惠於市場擴張，也進一步健全生態系，為2030年達成千萬級出貨量奠定堅實基礎。

AR 貨量

延伸閱讀

新官上任 數發部長林宜敬施政三重點：AI產業 強化資安 加強打詐

課本尺寸亂七八糟！家長嘆開學都打「書套大戰」 喊話教長解決困擾

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

材料揪伴 強攻AI眼鏡

相關新聞

軍工股逆襲！台灣航太龍頭企業首度霸榜「外資精選台灣百強」

「2025外資精選台灣百強Taiwan FINI 100」揭曉，受惠國防預算再度創高、無人機產業熱絡、國際供應鏈擴大合作...

英業達旗下英華達 捐贈「思邁智慧輸液系統」予北護大　

英業達（2356）集團旗下英華達公司於9月3日捐贈自主研發及生產之「思邁智慧輸液系統」予國立臺北護理健康大學（以下簡稱北...

TrendForce：預估2030年 AR 眼鏡出貨量達3,210萬台

研調機構TrendForce 3日最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告指出，2025年隨著國際品牌陸續釋出AR...

微星冠名贊助2025桃園電競節 9月6日桃園藝文廣場熱力登場

全球電競與 AI 技術領導品牌 MSI 微星（2377）宣布冠名贊助由桃園市政府主辦的 「2025 桃園電競節」，活動將...

AI 全新紀元機器人新大腦來了 台灣供應鏈受惠

輝達（NVIDIA）推出的Jetson AGX Thor，開啟物理AI與人形機器人應用的全新紀元。這款專為機器人開發者打...

半導體風雲／台積加速去中化 剔除大咖供應商震撼業界

台積電通知供應鏈，決定今年下半年起加速「去中化」，要求供應鏈必須符合其採購策略新方針，降低設備採用中國製零組件依賴。據調查，台積電7月起已不再採購遭陸收購的得昇（Mattson）半導體設備，且取消後續預估訂單；另一陸廠中微也遭剔除採購消單。由於台積電原下給Mattson的訂單為數不小，且涵蓋5奈米以下製程使用，震撼供應鏈，認為台積電此動作是「玩真的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。