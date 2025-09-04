偉詮電攜手印度業者 共同開發氮化鎵充電器

快訊

中央社／ 新竹4日電

IC設計偉詮電宣布，與印度業者Cuzor Labs合作推出雙端口氮化鎵（GaN）充電器，可同時為筆記型電腦和智慧手機充電，這款充電器預計9月上市。

偉詮電發布新聞稿指出，與Cuzor Labs合作開發的氮化鎵充電器核心，是偉詮電的Type-C USB PD控制器WT6639F，可支援具有可程式電源供應（PPS）的USB PD 3.0和高通（Qualcomm）的Quick Charge 3+、4、4+、5技術。

偉詮電表示，這款氮化鎵充電器具有智慧電源分享功能，可提供45W和25W的功率分配，可同時為筆記型電腦和智慧型手機充電，適合旅行的設計為多種設備提供快速、高效和安全的充電。

偉詮電指出，與Cuzor Labs合作開發的氮化鎵充電器預計9月上市，以推進印度落實國內電子產品設計和製造的目標。Cuzor Labs是一家位於班加羅爾的消費性電子新創公司，專注於為現代數位生活開發智慧型、高效的電源和網絡連接解決方案。

IC設計 偉詮電

