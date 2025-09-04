華晶科取得AS9100認證 進軍無人機航太供應鏈
AI視覺解決方案供應商華晶科今天宣布，取得AS9100航空航太與國防產業品質管理系統認證，將進入全球無人機及航太產業供應鏈。
華晶科技董事長夏汝文表示，取得AS9100認證代表品質管理達到國際級、航太級及國防產業的標準，華晶科將正式跨足無人機、航太產業。
華晶科說明，AS9100以ISO9001為基礎，針對航空、航太與國防領域制訂，涵蓋從供應鏈管理、設計開發、生產製造等的完整產品生命週期，要求企業確保品質一致性、產品安全性及有效的風險管理。
華晶科表示，多年來持續為美國科技大廠提供無人機視覺關鍵零組件，經過不到一年的準備與審核，通過AS9100認證。
