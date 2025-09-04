華晶科取得AS9100認證 進軍無人機航太供應鏈

台積電通知供應鏈，決定今年下半年起加速「去中化」，要求供應鏈必須符合其採購策略新方針，降低設備採用中國製零組件依賴。據調查，台積電7月起已不再採購遭陸收購的得昇（Mattson）半導體設備，且取消後續預估訂單；另一陸廠中微也遭剔除採購消單。由於台積電原下給Mattson的訂單為數不小，且涵蓋5奈米以下製程使用，震撼供應鏈，認為台積電此動作是「玩真的」。

2025-09-04 09:00