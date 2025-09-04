迎航太國防工業展 合勤秀無人載具資料鏈技術

快訊

中央社／ 台北4日電
合勤控董事長朱順一。記者黃晶琳／攝影
網通廠合勤控今天宣布旗下合勤科技、黑貓資訊、勤晁科技及傑海達機器人將參與台北國際航太暨國防工業展，展示涵蓋戰術通訊、先進雷達、電子作戰、資料鏈、AI智能無人載具導控系統及多元資安防護方案，包括適用無人載具的高性能資料鏈技術。

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日至20日在南港展覽館展出，針對現代戰場對無人載具的高度依賴，合勤科技表示，開發專為無人機、無人船所設計的資料鏈路無線電機，具備體積輕巧、省電及耐干擾等特性，能滿足短、中、長距離多樣化通訊需求。即使面對嚴苛戰場環境，仍能確保高品質影像回傳與遠端控制穩定性。

合勤說明，傑海機器人專注海事無人載具領域，其自主開發AI智導系統，結合機器視覺與深度學習技術，支援多型水面與水下載具，具備自主導航、目標辨識、障礙避讓與遠端控制能力，並整合自動識別系統、雷達、光達與影像等感測資料，強化環境感知與任務決策，廣泛應用於巡邏、監測與偵蒐任務。

勤晁科技專注於提供特（軍）規等級的跨域網路與密碼資安解決方案，融合後量子密碼（PQC）技術、單向閘道及AI智慧分析引擎，實現「病毒威脅進不來、機敏資料出不去、加密訊息解不開」的安全防護體系。

