台積電美國新廠鄰近的 Amkor 封測廠將動工 2028年投產
台積電美國新廠鄰近的Amkor封測廠將動工，該廠更改為更大面積土地，並預計2028年投產。
Amkor Technology發布新聞稿提到已確認將在亞利桑那州皮奧里亞一塊佔地 104 英畝的土地上建造一座價值 20 億美元的先進封裝和測試設施，該設施即將開工，預計於 2028 年初投入生產。
修改後的計劃已於8月29日獲得皮奧里亞市議會的批准，將安靠科技最初在附近Vistancia指定的地塊換成該市創新核心區一塊面積更大的地塊。
Amkor新聞稿提到，該公司在亞利桑那州的新半導體高階封裝和測試設施的修訂計劃。該設施將建在亞利桑那州皮奧里亞北部皮奧里亞創新核心內佔地104英畝的土地上。皮奧里亞市議會一致批准了土地交換和修訂的開發協議，允許Amkor在Vistancia社群的Five North內交換其之前指定的56英畝的地塊。 該設施的建設預計將在幾天內開始，預計在2028年初開始生產。
Amkor總裁兼執行長Giel Rutten說：「作為美國最大的先進包裝公司，Amkor很自豪能投資美國半導體製造並加強美國半導體供應鏈。」 「這個新站點提供了滿足日益增長的客戶需求的靈活性，並加強了我們對美國晶片製造的承諾。」
皮奧里亞市長Jason Beck說：「今天是皮奧里亞市和Amkor之間夥伴關係的歷史性里程碑。透過確保這片土地的安全，我們不僅為我們的社群帶來了20億美元的投資和2,000個新的就業機會，而且我們進一步鞏固了皮奧里亞在加強美國關鍵半導體供應鏈方面發揮的重要作用。 這一結果展示了強大的夥伴關係和明智的長期規劃的力量。」
Amkor新聞稿提到自1984年以來一直在大鳳凰城運營。 作為亞利桑那州不斷增長的半導體生態系統的一部分，Amkor將與台積電和其他關鍵半導體公司合作，為計算、通訊和汽車等行業提供先進的大批次製造解決方案。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言