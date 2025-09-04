台積電美國新廠鄰近的 Amkor 封測廠將動工 2028年投產

台積電美國新廠鄰近的Amkor封測廠將動工，該廠更改為更大面積土地，並預計2028年投產。

Amkor Technology發布新聞稿提到已確認將在亞利桑那州皮奧里亞一塊佔地 104 英畝的土地上建造一座價值 20 億美元的先進封裝和測試設施，該設施即將開工，預計於 2028 年初投入生產。

修改後的計劃已於8月29日獲得皮奧里亞市議會的批准，將安靠科技最初在附近Vistancia指定的地塊換成該市創新核心區一塊面積更大的地塊。

Amkor新聞稿提到，該公司在亞利桑那州的新半導體高階封裝和測試設施的修訂計劃。該設施將建在亞利桑那州皮奧里亞北部皮奧里亞創新核心內佔地104英畝的土地上。皮奧里亞市議會一致批准了土地交換和修訂的開發協議，允許Amkor在Vistancia社群的Five North內交換其之前指定的56英畝的地塊。 該設施的建設預計將在幾天內開始，預計在2028年初開始生產。

Amkor總裁兼執行長Giel Rutten說：「作為美國最大的先進包裝公司，Amkor很自豪能投資美國半導體製造並加強美國半導體供應鏈。」 「這個新站點提供了滿足日益增長的客戶需求的靈活性，並加強了我們對美國晶片製造的承諾。」

皮奧里亞市長Jason Beck說：「今天是皮奧里亞市和Amkor之間夥伴關係的歷史性里程碑。透過確保這片土地的安全，我們不僅為我們的社群帶來了20億美元的投資和2,000個新的就業機會，而且我們進一步鞏固了皮奧里亞在加強美國關鍵半導體供應鏈方面發揮的重要作用。 這一結果展示了強大的夥伴關係和明智的長期規劃的力量。」

Amkor新聞稿提到自1984年以來一直在大鳳凰城運營。 作為亞利桑那州不斷增長的半導體生態系統的一部分，Amkor將與台積電和其他關鍵半導體公司合作，為計算、通訊和汽車等行業提供先進的大批次製造解決方案。