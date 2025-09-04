華晶科取得AS9100 管理系統認證 進入全球無人機及航太產業供應鏈

AI視覺解決方案供應商華晶科（3059）4日宣布，取得 AS9100 航空航太與國防產業品質管理系統認證，成功進入全球無人機及航太產業供應鏈。此舉不僅展現華晶科技在，高可靠性、高安全性，在製造能力上的實力，更彰顯其研發設計的國際競爭力。

AS9100 以 ISO9001 為基礎，針對航空、航太與國防領域制訂，涵蓋從 供應鏈管理、設計開發、生產製造等的完整產品生命週期，要求企業確保品質一致性、產品安全性及有效的風險管理。

多年來，華晶科技持續為美國科技大廠提供無人機視覺關鍵零組件。經過不到一年的嚴格準備與審核，即通過 AS9100 認證，顯示其原有的優質製造基礎，以及對品質管理升級的高度重視。

華晶科董事長夏汝文表示，華晶科一直秉持Better version better life的理念，取得AS9100認證，代表我們的品質管理，達到國際級、航太級、以及國防產業的標準。From better to the best，這是我們對卓越的品質與安全性的承諾。

此次取得AS9100認證，不僅代表華晶科將正式跨足無人機、航太產業，更表示該企業具備提供高規格的研發設計能力，即高安全性、品質穩定的生產實力，將為全球客戶提供更高規格的解決方案。