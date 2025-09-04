華晶科取得AS9100 管理系統認證 進入全球無人機及航太產業供應鏈
AI視覺解決方案供應商華晶科（3059）4日宣布，取得 AS9100 航空航太與國防產業品質管理系統認證，成功進入全球無人機及航太產業供應鏈。此舉不僅展現華晶科技在，高可靠性、高安全性，在製造能力上的實力，更彰顯其研發設計的國際競爭力。
AS9100 以 ISO9001 為基礎，針對航空、航太與國防領域制訂，涵蓋從 供應鏈管理、設計開發、生產製造等的完整產品生命週期，要求企業確保品質一致性、產品安全性及有效的風險管理。
多年來，華晶科技持續為美國科技大廠提供無人機視覺關鍵零組件。經過不到一年的嚴格準備與審核，即通過 AS9100 認證，顯示其原有的優質製造基礎，以及對品質管理升級的高度重視。
華晶科董事長夏汝文表示，華晶科一直秉持Better version better life的理念，取得AS9100認證，代表我們的品質管理，達到國際級、航太級、以及國防產業的標準。From better to the best，這是我們對卓越的品質與安全性的承諾。
此次取得AS9100認證，不僅代表華晶科將正式跨足無人機、航太產業，更表示該企業具備提供高規格的研發設計能力，即高安全性、品質穩定的生產實力，將為全球客戶提供更高規格的解決方案。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言