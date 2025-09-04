日月光今年拚再生能源占比27% 56座智慧工廠續AI化

半導體封測廠日月光投控持續布局人工智慧（AI）與永續淨零雙軸轉型，今年再生能源使用量目標提升至27%，2030年占比升至42%，智慧工廠續導入AI化，2024年已完成56座智慧工廠。日月光投控持續承諾，2050年達到淨零排放目標。

日月光投控在8月底公布的永續報告書中指出，今年繼續推動AI與永續雙軸轉型，其中在再生能源使用進展，投控表示，今年規劃製造廠區再生能源使用量占總用電量比重，要從2024年的19%提升至27%，預估到2030年，再生能源使用量占比目標升至42%。

日月光投控指出，2024年已有88%廠區使用再生能源或憑證，10個廠區達到RE100標準，台灣已有14座廠區取得綠色工廠認證，未來持續分階段採購取得太陽能光電、風電與水力等不同類型的再生能源。

碳定價方面，日月光投控指出，為促進子公司逐步邁向淨零，從2021年起階段性導入內部碳定價，目前全球廠區100%實施內部碳定價機制，協助內部有足夠預算持續投入減碳行動。

在碳權投資，日月光投控表示，遵循科學基礎減量目標倡議（SBTi）規則，預期在2040年後，利用碳權抵減剩餘碳排放量，並以移除類型碳權做為首要採購目標。投控說明，2023年台灣碳權交易所成立，即參與首批碳權交易，同時也是第一筆自願性碳權交易。

在供應鏈減碳上，日月光投控表示，已與供應商組成低碳供應聯盟，啟動低碳機台設備專案，攜手19家關鍵機台供應商，合作推動機台節能設計，目標2030年達成節能20%的階段性目標。

關於智慧工廠導入AI化進展，日月光投控指出，從生產排程、自動化調度到強化良率，實施智慧化製程管理，投控以日月光半導體高雄廠為例，導入AI後生產效率提升67%，訂單交期縮短39%。

投控說明，日月光半導體從2015年始投入自動化關燈工廠規劃，2018年啟動AI元年，2021年開始建構IAI平台，推動全公司AI全民化應用，2022年高雄廠先進晶圓級封裝廠，整體營運過程布建工業4.0技術，將AI技術應用於製程提升良率與生產排程正確性。到2024年，日月光完成56座智慧工廠，培育超過700位自動化工程師。