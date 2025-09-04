快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

漢翔入選外資精選台灣百強 外資持續看好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔副總經理金懷生(右)代表公司受獎，頒獎人為台灣董事學會監事葉匡時(左)。圖／業者提供
漢翔副總經理金懷生(右)代表公司受獎，頒獎人為台灣董事學會監事葉匡時(左)。圖／業者提供

漢翔（2634）入選「2025外資精選台灣百強Taiwan FINI 100」，這份榜單遴選台灣最受外資矚目的企業，今年已連續辦理四屆。

頒獎典禮於9月3日舉行，臺灣證券交易所董事長林修銘、證券櫃檯買賣中心副總經理涂月憲、美國在台協會代表歐潔等出席致詞，給予獲選企業鼓勵，頒獎人為台灣董事學會監事葉匡時，漢翔則由副總經理金懷生代表受獎。

這是漢翔首次入選百強，代表外資看好國防產業的未來趨勢，更看見漢翔在新技術、海外市場擴張以及政策支持下的成長性，與榜上台積電（2330）、鴻海（2317）等各產業的指標企業相互輝映。

近期，受惠國防預算再度創高、無人機產業熱絡、國際供應鏈擴大合作等，軍工類股在多重題材加乘下備受關注，漢翔獲外資青睞，連日以來加碼買進。外資持股比率持續增加，足見漢翔的競爭力獲國際認可，並已成為世界信賴的供應鏈夥伴。

身為國際法人投資關注的代表企業之一，漢翔向來重視公司治理，配合政策與國際趨勢，從「國防自主」到「無人機產業」，均擔任要角，自家研發的「無人機反制系統」，更即將在近期公開發表。

另外，漢翔也推動環境友善，像是結合航空工程與儲能技術的「電力島」，就是響應淨零的創新應用；並注重企業社會責任，傾力投入慈善關懷、航太教育，多面向的經營，都是漢翔打造企業永續的實績展現。

外資精選台灣百強榜單，由台灣董事學會與企業發展研究中心合辦，依照國際市場拓展、基本營運實力，以及永續發展等標準評比，必須符合市值5億美金以上、連續三年營收正成長、公司治理評鑑前80%等門檻，再依外資持股金額增加幅度，加以綜合篩選。涵蓋領域廣泛，可視為外資對整個台灣產業的投資指標。

正如主辦單位所說，目的在發掘體質佳的台灣好公司，增加國際上的能見度。

漢翔 外資 董事長

延伸閱讀

多頭強勢股 攻堅要角

亞資推動辦公室 啟動

漢翔董事長胡開宏任期屆滿 由曹進平代理董事長職務

雷虎、龍德、漢翔擁雙多

相關新聞

軍工股逆襲！台灣航太龍頭企業首度霸榜「外資精選台灣百強」

「2025外資精選台灣百強Taiwan FINI 100」揭曉，受惠國防預算再度創高、無人機產業熱絡、國際供應鏈擴大合作...

微星冠名贊助2025桃園電競節 9月6日桃園藝文廣場熱力登場

全球電競與 AI 技術領導品牌 MSI 微星（2377）宣布冠名贊助由桃園市政府主辦的 「2025 桃園電競節」，活動將...

AI 全新紀元機器人新大腦來了 台灣供應鏈受惠

輝達（NVIDIA）推出的Jetson AGX Thor，開啟物理AI與人形機器人應用的全新紀元。這款專為機器人開發者打...

半導體風雲／台積加速去中化 剔除大咖供應商震撼業界

台積電通知供應鏈，決定今年下半年起加速「去中化」，要求供應鏈必須符合其採購策略新方針，降低設備採用中國製零組件依賴。據調查，台積電7月起已不再採購遭陸收購的得昇（Mattson）半導體設備，且取消後續預估訂單；另一陸廠中微也遭剔除採購消單。由於台積電原下給Mattson的訂單為數不小，且涵蓋5奈米以下製程使用，震撼供應鏈，認為台積電此動作是「玩真的」。

次世紀大合作 宏碁輝達合攻AI

宏碁3日宣布，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商機。這是宏碁首次與輝達在新世代AI...

台積矽光子 技壓英特爾 將偕同旗下采鈺進擊 搶攻AI大商機

台積電強攻矽光子技術，技壓英特爾。日媒披露，台積電在美國最新矽光子申請專利數量較英特爾多近一倍。矽光子是輝達下世代AI伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。