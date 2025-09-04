漢翔入選外資精選台灣百強 外資持續看好

漢翔（2634）入選「2025外資精選台灣百強Taiwan FINI 100」，這份榜單遴選台灣最受外資矚目的企業，今年已連續辦理四屆。

頒獎典禮於9月3日舉行，臺灣證券交易所董事長林修銘、證券櫃檯買賣中心副總經理涂月憲、美國在台協會代表歐潔等出席致詞，給予獲選企業鼓勵，頒獎人為台灣董事學會監事葉匡時，漢翔則由副總經理金懷生代表受獎。

這是漢翔首次入選百強，代表外資看好國防產業的未來趨勢，更看見漢翔在新技術、海外市場擴張以及政策支持下的成長性，與榜上台積電（2330）、鴻海（2317）等各產業的指標企業相互輝映。

近期，受惠國防預算再度創高、無人機產業熱絡、國際供應鏈擴大合作等，軍工類股在多重題材加乘下備受關注，漢翔獲外資青睞，連日以來加碼買進。外資持股比率持續增加，足見漢翔的競爭力獲國際認可，並已成為世界信賴的供應鏈夥伴。

身為國際法人投資關注的代表企業之一，漢翔向來重視公司治理，配合政策與國際趨勢，從「國防自主」到「無人機產業」，均擔任要角，自家研發的「無人機反制系統」，更即將在近期公開發表。

另外，漢翔也推動環境友善，像是結合航空工程與儲能技術的「電力島」，就是響應淨零的創新應用；並注重企業社會責任，傾力投入慈善關懷、航太教育，多面向的經營，都是漢翔打造企業永續的實績展現。

外資精選台灣百強榜單，由台灣董事學會與企業發展研究中心合辦，依照國際市場拓展、基本營運實力，以及永續發展等標準評比，必須符合市值5億美金以上、連續三年營收正成長、公司治理評鑑前80%等門檻，再依外資持股金額增加幅度，加以綜合篩選。涵蓋領域廣泛，可視為外資對整個台灣產業的投資指標。

正如主辦單位所說，目的在發掘體質佳的台灣好公司，增加國際上的能見度。