微星冠名贊助2025桃園電競節 9月6日桃園藝文廣場熱力登場

全球電競與 AI 技術領導品牌 MSI 微星（2377）宣布冠名贊助由桃園市政府主辦的 「2025 桃園電競節」，活動將於本周六 9月 6 日在 桃園藝文廣場 盛大舉行。這場年度電競盛事結合舞台表演賽、品牌攤位與粉絲互動，預計將吸引超過上萬名觀眾與玩家齊聚桃園，打造北台灣最具代表性的電競嘉年華。

今年 MSI 攤位將展示一系列兼具潮流與科技的亮點產品。最受矚目的焦點是限量 500 台的 迪士尼《玩具總動員》桌機 ，結合電競性能與經典 IP，打造獨一無二的收藏價值。現場同時帶來 MSI Claw 掌機與最新世代的電競筆電，包括搭載NVIDIA GeForce RTX 50 系列 GPU 的 Stealth A16 AI+、Raider A18 HX 與 Vector 16 HX AI，展現 MSI 在 AI PC 與次世代遊戲體驗的全面突破。

MSI旗艦電競桌機與 QD-OLED 顯示器也將同步亮相，帶來 RTX 50 系列強大效能與極致視覺體驗。除此之外，MSI 亦將展出智慧充電樁 EV Premium、Eco Premium 與 Ezgo，彰顯品牌在新能源與 AIoT 的多元布局，並搭配 MSI 品牌服飾與周邊商品，讓絲能從遊戲設備到生活風格全面體驗微星魅力。

MSI 也規劃了專屬粉絲互動活動，現場將公布任務挑戰，完成即可獲得 MSI 驚喜小禮，數量有限，送完為止，為玩家帶來更多期待。

MSI 行銷副總經理程惠正表示：「電競早已不只是遊戲，而是一種推動科技創新與年輕世代文化的力量。MSI 很榮幸能與桃園市政府攜手合作，將最先進的電競產品與創新體驗帶到現場。我們希望讓更多玩家與觀眾在桃園電競節感受到電競的激情，也讓產業界看見 MSI 在科技與文化結合上的決心與能量。」