AI 全新紀元機器人新大腦來了 台灣供應鏈受惠

輝達（NVIDIA）推出的Jetson AGX Thor，開啟物理AI與人形機器人應用的全新紀元。這款專為機器人開發者打造的邊緣環境超級電腦，搭載強大生成式AI模型，賦予機器人、自駕車與醫療輔助設備卓越的即時決策能力。Jetson AGX Thor將高負載運算從雲端伺服器前移至邊緣端，徹底顛覆AI運算格局，引領智慧科技新時代。

台灣在這波AI浪潮中站穩關鍵地位，研華（2395）、宜鼎（5289）、益登（3048）等台廠名列NVIDIA首批20家合作夥伴，展現台灣在AI與邊緣運算領域的領先實力。與此同時，全球最大AI基礎建設計畫「星際之門」在美國啟動，總投資高達5,000億美元，為台灣供應鏈帶來無限商機。鴻海（2317）與東元（1504）憑藉製造與機電專長，有望打入美國AI基建供應鏈，進一步鞏固台灣在全球AI版圖的影響力。

隨著NVIDIA出貨的GB200晶片效能大幅超越H100與H200，資料中心的電力與散熱需求也隨之飆升。台達電（2308）順勢推出全方位解決方案，整合電力供應、能源管理與尖端散熱技術，並計畫升級至機櫃層級電源，成為AI資料中心的標準配置。這不僅強化台達電在全球AI產業的領導地位，也為投資人開啟新的成長契機。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）經理人王茗冠表示，AI與供應鏈的快速升級，為投資人帶來難得的參與機會。00901涵蓋台積電（2330）、鴻海、聯發科（2454）、台達電、研華等關鍵企業，布局半導體、電腦周邊、光電通信、電子零組件與電動車等核心領域。這些企業不僅是AI晶片與伺服器的關鍵供應商，更在智能車、機器人與邊緣運算市場中扮演不可或缺的角色。

自掛牌以來，00901受惠於AI與供應鏈熱潮，表現亮眼。其成分股具備高成長性與全球競爭優勢，讓ETF兼具產業趨勢與投資潛力。隨著AI基建持續推進，相關台廠將迎來更多成長動能，進一步推升00901的長線投資價值。

AI算力突破與資料中心升級正掀起全球投資熱潮，台灣供應鏈憑藉技術優勢站穩浪潮前端。00901不僅讓投資人參與AI與供應鏈產業的成長，更透過分散布局有效降低單一風險，是投資人掌握新世代科技投資的重要工具。