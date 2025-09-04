軍工股逆襲！台灣航太龍頭企業首度霸榜「外資精選台灣百強」

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
漢翔首度入選「2025外資精選台灣百強」由漢翔副總經理金懷生（右）代表公司受獎。圖／漢翔提供
「2025外資精選台灣百強Taiwan FINI 100」揭曉，受惠國防預算再度創高、無人機產業熱絡、國際供應鏈擴大合作等，軍工類股備受關注，台灣航太產業龍頭漢翔航空工業首度入選，與榜上台積電、鴻海等各產業的指標企業相互輝映。

「Taiwan FINI 100」由台灣董事學會與企業發展研究中心合辦，主要依據國際市場拓展、基本營運實力及永續發展等三大評比標準，並需符合市值逾5億美元、連續三年營收正成長、公司治理評鑑排名前 80% 等門檻，再綜合外資持股金額增幅遴選而出。

「Taiwan FINI 100」連辦四屆，今年頒獎典禮昨登場，包括台灣證券交易所董事長林修銘、證券櫃檯買賣中心副總經理涂月憲、美國在台協會代表歐潔等出席致詞，給予獲選企業鼓勵，頒獎人為台灣董事學會監事葉匡時，漢翔由副總經理金懷生代表受獎。

今年漢翔首次入選百強，象徵外資看好台灣國防產業與無人機發展潛力。近期受惠國防預算再度創高、無人機產業熱絡、國際供應鏈擴大合作等，軍工類股在多重題材加乘下備受關注，漢翔獲外資青睞，外資近期也連續加碼漢翔，顯示漢翔的競爭力獲國際認可，並已成為世界信賴的供應鏈夥伴。

漢翔目前推進多項新技術研發，包括即將發表的 「無人機反制系統」，以及結合航空工程與儲能技術的 「電力島」，響應淨零轉型趨勢。漢翔也積極投入航太教育、企業社會責任與慈善關懷，展現永續經營決心。

美撤台積電南京廠VEU 經長：影響半導體競爭力有限

針對美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部長龔明鑫昨天說，台積電南京廠占其產能只有百分之三，相對來講，台積電受到的影響比較輕，對整體國家半導體競爭力影響有限；不過，台積電還是希望能跟美國政府持續溝通，這部分如果需要政府協助，經濟部會盡力協助。

微星冠名贊助2025桃園電競節 9月6日桃園藝文廣場熱力登場

全球電競與 AI 技術領導品牌 MSI 微星（2377）宣布冠名贊助由桃園市政府主辦的 「2025 桃園電競節」，活動將...

半導體風雲／台積加速去中化 剔除大咖供應商震撼業界

台積電通知供應鏈，決定今年下半年起加速「去中化」，要求供應鏈必須符合其採購策略新方針，降低設備採用中國製零組件依賴。據調查，台積電7月起已不再採購遭陸收購的得昇（Mattson）半導體設備，且取消後續預估訂單；另一陸廠中微也遭剔除採購消單。由於台積電原下給Mattson的訂單為數不小，且涵蓋5奈米以下製程使用，震撼供應鏈，認為台積電此動作是「玩真的」。

次世紀大合作 宏碁輝達合攻AI

宏碁3日宣布，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商機。這是宏碁首次與輝達在新世代AI...

台積矽光子 技壓英特爾 將偕同旗下采鈺進擊 搶攻AI大商機

台積電強攻矽光子技術，技壓英特爾。日媒披露，台積電在美國最新矽光子申請專利數量較英特爾多近一倍。矽光子是輝達下世代AI伺...

