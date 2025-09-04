軍工股逆襲！台灣航太龍頭企業首度霸榜「外資精選台灣百強」

「2025外資精選台灣百強Taiwan FINI 100」揭曉，受惠國防預算再度創高、無人機產業熱絡、國際供應鏈擴大合作等，軍工類股備受關注，台灣航太產業龍頭漢翔航空工業首度入選，與榜上台積電、鴻海等各產業的指標企業相互輝映。

「Taiwan FINI 100」由台灣董事學會與企業發展研究中心合辦，主要依據國際市場拓展、基本營運實力及永續發展等三大評比標準，並需符合市值逾5億美元、連續三年營收正成長、公司治理評鑑排名前 80% 等門檻，再綜合外資持股金額增幅遴選而出。

「Taiwan FINI 100」連辦四屆，今年頒獎典禮昨登場，包括台灣證券交易所董事長林修銘、證券櫃檯買賣中心副總經理涂月憲、美國在台協會代表歐潔等出席致詞，給予獲選企業鼓勵，頒獎人為台灣董事學會監事葉匡時，漢翔由副總經理金懷生代表受獎。

今年漢翔首次入選百強，象徵外資看好台灣國防產業與無人機發展潛力。近期受惠國防預算再度創高、無人機產業熱絡、國際供應鏈擴大合作等，軍工類股在多重題材加乘下備受關注，漢翔獲外資青睞，外資近期也連續加碼漢翔，顯示漢翔的競爭力獲國際認可，並已成為世界信賴的供應鏈夥伴。

漢翔目前推進多項新技術研發，包括即將發表的 「無人機反制系統」，以及結合航空工程與儲能技術的 「電力島」，響應淨零轉型趨勢。漢翔也積極投入航太教育、企業社會責任與慈善關懷，展現永續經營決心。