經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
英特爾消費型CPU負責人Jim出席宏碁IFA記者會談次世代NB CPU Panther Lake。
宏碁挺英特爾NB處理器 Panther Lake 18A 製程量產能力受矚目

宏碁IFA國際記者會談到兩新重點，1. 成為第一家宣布推英特爾Panther Lake筆電的NB品牌，該處理器是英特爾首度以自家18A製程生產，2. 或許是在歐洲發表，新筆電朝大尺寸發展，Swift 16 AI為第一款重量1kg以內的16吋超薄筆電。

英特爾先前因18A製程良率因素，將筆電平台Lunar Lake處理器及桌上電腦處理器Arrow Lake委託台積電代工，不過，2025年底量產的新一代筆電處理器Panther Lake 將回歸英特爾自己工廠生產，儘管新品效能測試中表現亮眼，但Panther Lake回自己工廠並首度以18A製程生產，新品上市是否趕得上規畫時程，在2025年底量產，2026年初大量推出，外界都在關注。

Panther Lake號稱算力提高，但耗電降低，根據外電指出，該處理器總算力180TOPS，加大NB的AI能力。

宏碁（2353）成為第一家宣布將開發Panther Lake筆電的NB品牌，但目前尚未告知量產時間，但可以看到Swift 16 AI是一台大觸控板的超薄筆電，16吋機身不到1公斤，是宏碁第一台16吋超薄機種。

為發揮新處理器AI算力表現，英特爾在今年拉斯維加斯消費性電子展 （CES） 上發布了AI Assistant Builder解決方案，類似AI助理的入口網站，用戶選取下載需要的AI助理後，可在筆電離線使用，協助電腦製造商和軟體供應商在幾分鐘內為任何需求建立客製化的AI助理。

宏碁是英特爾AI Assistant Builder其中一家合作伙伴，利用鏡頭功能做相關解決方案，其他伙伴還包括華碩跟三星。英特爾表示，期望藉此加速AI Agent落地PC，會跟硬體伙伴合作找出簡易的方式，讓生成式AI跟AI代理能落地，因此戶跟各品牌共同定義AI Assistant Builder，開發一個AI模型入口平台MCP。

