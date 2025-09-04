搶矽光子商機 上詮、華星光 跟著權王衝

台積電（2330）衝刺矽光子布局，專利量能大躍進，將在AI世代大顯身手，上詮、華星光分別與台積電在矽光子領域有直接與間接合作關係，為台積電衝刺矽光子兩大贏家。其中，上詮是台積電檯面上唯一矽光子直接夥伴，在護國神山帶領下，受惠最大；華星光也搭上相關列車，挹注營運快速成長。

上詮、華星光後市看俏，今年都首度獲得挪威主權基金加碼，上詮一入列挪威主權基金投資組合，持股比重就達到1.41%，華星光為1.29%。

據悉，上詮為台積電去年首度釋出的矽光子生態系夥伴名單中，唯一入列的光通訊廠，投入共同封裝光元件（CPO）業務腳步在台系光通訊廠中最快，正與台積電緊密合作，已掌握光纖陣列（FAU）及FAU單元封裝核心技術，今年將小量生產，2026年起放量。

上詮先前幾年還默默無聞，在矽光子商機帶動下，近期營運節節攀升，獲利年增幅都以倍數爆發性成長。展望未來，上詮表示，受惠大型資料中心採用主幹枝葉型結構，對光纖跳接線需求增加，推升今年光通訊元件明顯升溫，對後市持樂觀態度。

華星光方面，該公司與晶片大廠邁威爾（Marvell）合作甚久，而邁威爾是華星光的大客戶，同時也是台積電的大客戶，三方在光通訊領域均有往來。

隨著AI產業快速發展，ASIC市場正蓬勃發展，邁威爾在今年7月已宣布與台積電在3奈米以下先進製程展開全面合作，並且計劃採用台積電備受矚目的下一代矽光子技術，而華星光為邁威爾的主要供應商，預料也將扮演吃重角色，進而間接打入台積電矽光子供應鏈。