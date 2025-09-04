蘋果AI人才出走 還沒止血

蘋果秋季新品發表會前夕，AI布局出現波瀾，帶領研發機器人的AI研究員張健（Jian Zhang）已離職，轉投Meta旗下同一領域的團隊，顯示蘋果的AI人才出走潮還沒結束。

Meta證實，張健已加入該公司實境實驗室（Reality Labs）部門旗下的Robotics Studio，負責產品開發。

張健在蘋果帶領一支機器人研究小型團隊，成員多為學界背景，專注於自動化技術與AI在相關產品的應用。

蘋果的機器人研究團隊近日也人事異動，張健的部屬蕭吉（Mario Srouji）已於4月離職，轉任Archer航太公司AI產品主管。

彭博資訊報導，除了張健，蘋果內部負責大型語言模型的AI研究團隊近日還有三位研究人員離職，包括皮柏斯（John Peebles）、杜楠（Nan Du）及趙孟（Meng Zhao）。