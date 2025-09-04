蘋果AI人才出走 還沒止血

經濟日報／ 編譯劉忠勇╱綜合外電

蘋果秋季新品發表會前夕，AI布局出現波瀾，帶領研發機器人的AI研究員張健（Jian Zhang）已離職，轉投Meta旗下同一領域的團隊，顯示蘋果的AI人才出走潮還沒結束。

Meta證實，張健已加入該公司實境實驗室（Reality Labs）部門旗下的Robotics Studio，負責產品開發。

張健在蘋果帶領一支機器人研究小型團隊，成員多為學界背景，專注於自動化技術與AI在相關產品的應用。

蘋果的機器人研究團隊近日也人事異動，張健的部屬蕭吉（Mario Srouji）已於4月離職，轉任Archer航太公司AI產品主管。

彭博資訊報導，除了張健，蘋果內部負責大型語言模型的AI研究團隊近日還有三位研究人員離職，包括皮柏斯（John Peebles）、杜楠（Nan Du）及趙孟（Meng Zhao）。

AI 蘋果 機器人

延伸閱讀

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

Google逃過最嚴厲處分：免賣Chrome！有兩家公司盤後股價齊揚

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

員工離職依法需在多久前向公司提出？法律規定的「離職預告期」怎麼計算？

相關新聞

台積矽光子 技壓英特爾 將偕同旗下采鈺進擊 搶攻AI大商機

台積電強攻矽光子技術，技壓英特爾。日媒披露，台積電在美國最新矽光子申請專利數量較英特爾多近一倍。矽光子是輝達下世代AI伺...

美撤台積電南京廠VEU 經長：影響半導體競爭力有限

針對美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部長龔明鑫昨天說，台積電南京廠占其產能只有百分之三，相對來講，台積電受到的影響比較輕，對整體國家半導體競爭力影響有限；不過，台積電還是希望能跟美國政府持續溝通，這部分如果需要政府協助，經濟部會盡力協助。

卓揆：台積電不會變美積電 但最終總結會議尚未召開

台美談判進展受關注，外界擔憂台積電成為談判籌碼，行政院長卓榮泰昨（3）日掛保證，「百分之百不會有台積電變美積電的情況」，...

次世紀大合作 宏碁輝達合攻AI

宏碁3日宣布，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商機。這是宏碁首次與輝達在新世代AI...

宏碁挺英特爾NB處理器 Panther Lake 18A 製程量產能力受矚目

宏碁IFA國際記者會談到兩新重點，1. 成為第一家宣布推英特爾Panther Lake筆電的NB品牌，該處理器是英特爾首...

i17普遍凍漲 僅Pro基本款調漲100美元 台系鏈利多

外資摩根大通（小摩）最新報告指出，今年iPhone 17系列新機除Pro機種基本款售價調漲100美元外，iPhone 1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。