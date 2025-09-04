後年XR頭盔 會更便宜

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

市場聚焦iPhone 17系列新機之際，外電報導，蘋果在頭戴裝置同步發力，預計2027年推出新一代XR頭盔Vision Air，重量比目前已在市場販售的Vision Pro減肥四成，售價更可望比打對折還便宜，大搶穿戴商機。

業界預期，Vision Air由鴻海（2317）組裝代工，GIS-KY負責鏡頭貼合、鍍膜、光機、印壓等部分，鴻家軍將再次協力蘋果衝刺穿戴式裝置市場商機。若新品上市後熱銷，供應鏈同步進補。

綜合外媒報導，Vision Air重約360克，比Vision Pro的600克，輕了將近40%；價格方面，市場預料Vision Air售價將比Vision Pro降價逾五成，起售價很可能直接下探1,500美元，較Vision Pro的3,499美元便宜許多。不過，仍高於Meta等競爭對手約500美元的競品。

陸系分析師認為，為了解決重量與價格的痛點，Vision Air勢必會犧牲部分效能。陸系分析師估計，Vision Air在2027年出貨量約100萬台，現有機種出貨量則不足40萬台，這也意味著蘋果對Vision Air的銷售有充分的信心，以降價與減重的方式，衝刺XR頭盔的用戶量。

供應鏈部分，鴻海將取代立訊，獨家代工Vision Air，GIS-KY在Vision Air將負責更多零組件代工項目，整體營收貢獻遠比前代機種更高。

蘋果 鴻海

延伸閱讀

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

鴻海去年綠電占比超前 拚2040年全球廠區100%使用

蘋果首款折疊iPhone明年上市 要搶三成市占

相關新聞

台積矽光子 技壓英特爾 將偕同旗下采鈺進擊 搶攻AI大商機

台積電強攻矽光子技術，技壓英特爾。日媒披露，台積電在美國最新矽光子申請專利數量較英特爾多近一倍。矽光子是輝達下世代AI伺...

美撤台積電南京廠VEU 經長：影響半導體競爭力有限

針對美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部長龔明鑫昨天說，台積電南京廠占其產能只有百分之三，相對來講，台積電受到的影響比較輕，對整體國家半導體競爭力影響有限；不過，台積電還是希望能跟美國政府持續溝通，這部分如果需要政府協助，經濟部會盡力協助。

卓揆：台積電不會變美積電 但最終總結會議尚未召開

台美談判進展受關注，外界擔憂台積電成為談判籌碼，行政院長卓榮泰昨（3）日掛保證，「百分之百不會有台積電變美積電的情況」，...

次世紀大合作 宏碁輝達合攻AI

宏碁3日宣布，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商機。這是宏碁首次與輝達在新世代AI...

宏碁挺英特爾NB處理器 Panther Lake 18A 製程量產能力受矚目

宏碁IFA國際記者會談到兩新重點，1. 成為第一家宣布推英特爾Panther Lake筆電的NB品牌，該處理器是英特爾首...

i17普遍凍漲 僅Pro基本款調漲100美元 台系鏈利多

外資摩根大通（小摩）最新報告指出，今年iPhone 17系列新機除Pro機種基本款售價調漲100美元外，iPhone 1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。