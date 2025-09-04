後年XR頭盔 會更便宜

市場聚焦iPhone 17系列新機之際，外電報導，蘋果在頭戴裝置同步發力，預計2027年推出新一代XR頭盔Vision Air，重量比目前已在市場販售的Vision Pro減肥四成，售價更可望比打對折還便宜，大搶穿戴商機。

業界預期，Vision Air由鴻海（2317）組裝代工，GIS-KY負責鏡頭貼合、鍍膜、光機、印壓等部分，鴻家軍將再次協力蘋果衝刺穿戴式裝置市場商機。若新品上市後熱銷，供應鏈同步進補。

綜合外媒報導，Vision Air重約360克，比Vision Pro的600克，輕了將近40%；價格方面，市場預料Vision Air售價將比Vision Pro降價逾五成，起售價很可能直接下探1,500美元，較Vision Pro的3,499美元便宜許多。不過，仍高於Meta等競爭對手約500美元的競品。

陸系分析師認為，為了解決重量與價格的痛點，Vision Air勢必會犧牲部分效能。陸系分析師估計，Vision Air在2027年出貨量約100萬台，現有機種出貨量則不足40萬台，這也意味著蘋果對Vision Air的銷售有充分的信心，以降價與減重的方式，衝刺XR頭盔的用戶量。

供應鏈部分，鴻海將取代立訊，獨家代工Vision Air，GIS-KY在Vision Air將負責更多零組件代工項目，整體營收貢獻遠比前代機種更高。