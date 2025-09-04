聽新聞
i17普遍凍漲 僅Pro基本款調漲100美元 台系鏈利多

經濟日報／ 編譯易起宇、記者陳昱翔╱綜合報導
iPhone 17系列新機除Pro機種基本款售價調漲100美元外，iPhone 17標準版與Pro Max起售價將「凍漲」。路透
iPhone 17系列新機除Pro機種基本款售價調漲100美元外，iPhone 17標準版與Pro Max起售價將「凍漲」。路透

外資摩根大通（小摩）最新報告指出，今年iPhone 17系列新機除Pro機種基本款售價調漲100美元外，iPhone 17標準版與Pro Max起售價將「凍漲」，新推出的iPhone 17 Air甚至可能比目前的iPhone 16 Plus還便宜。

美國關稅政策讓外界憂心iPhone恐漲價，不利買氣，小摩報告讓市場暫時鬆了一口氣。業界認為，若iPhone 17系列新機價格普遍「凍漲」，有助提振買氣，帶旺鴻海（2317）、台積電、大立光等供應鏈，惟實際定價仍待蘋果美國時間9日的新品發表會揭曉。

i16價格與i17預估售價比一比 圖／經濟日報提供
i16價格與i17預估售價比一比 圖／經濟日報提供

小摩預估，依照搭載容量不同，iPhone 17起售價自799美元起，與前一代持平；iPhone 17 Pro Max從1,199美元起，保持不變；iPhone 17 Pro起售價從999美元上調至1,099美元，是Pro產品首度起售價突破1,000美元。

iPhone 17 Pro很可能是蘋果今年唯一調漲價格的機種，但漲價的原因也並不單純，因為手機的基本存儲容量從128GB翻倍為256GB。

換言之，蘋果取消低配版本以調升價格，對於購買同等容量的用戶而言，價格實際上並未改變，但依然打破Pro機型長達八年維持999美元起售價格的紀錄。

備受關注的超輕薄新品iPhone 17 Air的定價區間預估將落在899美元至949美元，取代iPhone 16 Plus。

小摩評估，蘋果對iPhone 17 Air的初步產能規劃約1,000萬支至1,500萬支，採取較為謹慎的態度，但市場預估銷售量有機會超出蘋果預期，成長潛力可期。

小摩認為，中國大陸市場的銷售狀況將決定iPhone新機銷售好壞，大陸市場對價格高度敏感，新機能否享受當地手機補貼政策，也是影響需求的關鍵。

供應鏈方面，鴻海預料仍將負責操刀高階機種的組裝代工，台積電則是獨家代工處理器，大立光供應高階鏡頭模組，三家台廠均在iPhone供應鏈中扮演舉足輕重的關鍵角色。

