台積南京廠豁免取消 經長：與232條款無關

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，經濟部長龔明鑫昨（3）日表示，台積電（2330）南京廠產能比重僅3%，對台積電及我國半導體競爭力影響有限。台積電現在是希望可以跟美國政府持續溝通，政府也會盡力協助。

美撤銷台積電南京廠VEU授權，與美國232條款調查無關。龔明鑫強調，232條款還在調查期間，是針對進口到美國產品課稅，這是兩回事。

台積電2日晚間證實接獲美方通知，南京廠VEU授權將於今年12月31日撤銷。龔明鑫昨日受訪時表示，台積電南京廠原本享有美方綠色通道待遇，取得美國管制貨品時，無需逐批申請，但授權撤銷後，要逐批申請才可以。

龔明鑫強調，此次不只台積電南京廠遭撤銷授權，韓系業者包括三星、SK海力士授權也遭美方撤銷。其中三星在中國大陸產能比重達到兩成、SK海力士在大陸產能比重則約四成，反觀台積電南京廠產能比重僅3%，對台積電影響比較輕，對國家半導體競爭力影響也有限。他表示，台積電現在希望可以跟美國政府持續溝通，政府也會盡力協助。

美國取消台積電南京廠VEU資格，經濟部評估此舉應非針對台積電或特定廠商。

