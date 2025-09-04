卓揆：台積電不會變美積電 但最終總結會議尚未召開

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰昨（3）日掛保證，「百分之百不會有台積電變美積電的情況」。聯合報系資料照
台美談判進展受關注，外界擔憂台積電（2330）成為談判籌碼，行政院長卓榮泰昨（3）日掛保證，「百分之百不會有台積電變美積電的情況」，美國沒有要台積電付出什麼代價，政府站在產業全球布局角度給予協助，但不會強迫企業投資。

卓榮泰昨日接受網路節目專訪，談到台美關稅談判進度，他表示，美國將232條款談判與對等關稅談判綁在一起，台美雙方技術性磋商如關稅、非關稅貿易、貿易經濟安全等都大致談好，但最終總結會議尚未召開。

卓揆談台美談判 圖／經濟日報提供
外界常以新加坡作為比較對象，但卓榮泰直言，台灣對美國為順差，新加坡對美國是逆差，美國對台灣談判要求更高，加上美方高度依賴台灣高科技供應鏈，希望台灣協助推動美國本土工業化，特別是晶片製造。

然而，因晶圓廠建置需時多年，短期內無法完全滿足美方需求，因此美方將232條款談判綁定對等關稅，導致談判進展受限。

卓榮泰強調，雖然雙方技術性磋商如關稅、非關稅貿易、貿易經濟安全等，都大致談好，但最終總結性會議還沒有召開。歐盟也好、日韓也好，都開過這樣的會議，在最後的協商去談判關稅不疊加。台灣還沒有到最終協商階段，目前是暫時性關稅20%。

卓榮泰透露，行政院副院長鄭麗君、政委暨經貿辦公室總談判代表楊珍妮天天都在準備，自8月回台灣的一個月當中，跟美方有過三次視訊會議，「我們希望儘快完成，無論稅率數字、條件如何，總是希望讓所有產業能夠定下心。」

針對外界傳出「美方意圖入股台積電」說法，卓榮泰嚴正澄清，台積電已公開否認，並強調「百分之百不會有台積電變美積電的情況」，目前僅有台積電既定的1,650億美元投資美國計畫，美國沒有要台積電付出什麼代價，政府站在產業全球布局角度，會給予企業協助，但不會強制企業進行特定投資。

卓榮泰強調，談判過程當中是討論對等關稅，「我們並沒有替個別廠商做什麼（承諾）」，那些是台積電自己與美方的投資計畫。

至於先前在野黨曾提出要修法讓普發現金常態化，卓榮泰表示，當前國際情勢動盪，稅收不能一直用普發模式放出去，「現在絕非時候」，以後不要讓它形成討論過程，要「事先說明」、「提前去講政府的困難與需求」。

卓榮泰指出，這次用於普發現金的2,360億元是大數目，當前還有許多建設與政策要推動，包括AI新十大建設、擴大內需、婚育宅等，都需要錢，加上當前台海動盪、印太不安定、關稅影響全球經貿，「現在絕非那個時候」。

關稅 台積電 卓榮泰

