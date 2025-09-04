聽新聞
寧德時代領頭 陸制霸動力電池 全球市占率近7成

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸電池巨頭寧德時代仍是全球動力電池市場的霸主。路透
大陸電池巨頭寧德時代仍是全球動力電池市場的霸主。路透

陸廠進一步稱霸動力電池市場。據南韓研調機構SNE Research最新報告顯示，今年前七月南韓三大電池製造商LG新能源、三星SDI與SK On在全球市場的總市占已跌破兩成，陸廠市占增加三點八個百分點，達六十八點八％。其中，寧德時代仍是全球動力電池市場的霸主，前七月出貨量年增三十四％，市占三十七點五％。

根據報告，今年前七月，安裝在電動汽車上的動力電池總使用量約五百九十點七GWh（百萬度），年增三十五點三％。其中寧德時代依然是全球動力電池市場霸主，今年前七月，電池出貨量達到兩百二十一點四GWh，年增三十四％，市占小幅下滑零點三個百分點至三十七點五％。

報告稱，包括長安、吉利、賽力斯、小米等大陸本土品牌，以及特斯拉、寶馬、賓士、福斯等全球主要大廠，均使用寧德時代的電池。

排名第二的廠商是比亞迪，今年前七月電池出貨量達一百零五GWh，年增五十二點四％。其中，比亞迪自產電動汽車（BEV+PHEV）和電池，因出色的價格競爭力，正擴大在各個車型的銷售，涵蓋境內本土市場，並在歐洲等海外市場擴大影響力。

比亞迪的擴張在歐洲市場表現也格外突出。今年上半年，比亞迪歐洲電池使用量年增兩百六十點七％。

大陸IT資訊社區DoNews分析，面對美國對大陸電池產業的限制，韓企正加快北美本土產能建設，減少對大陸原材料依賴，而大陸電池企業則加速歐洲工廠建設，使得當前全球電動車電池市場出現「中國鞏固領先、韓國承壓收縮、日本顯現韌性」格局。

