緯創人工智慧產品衝出貨 將瞄準機器人、車電等新興領域

緯創指出，目前伺服器與儲存器相關產品營收占比已經接近七成，持續朝向AI、機器人與汽車電子等新興領域發展，尋求新的成長動能。聯合報系資料照
緯創（3231）昨（3）日參加券商舉辦的論壇。緯創指出，第3季人工智慧（AI）相關產品出貨加速，第4季持續上升，筆電第3季的需求也算穩定，目前伺服器與儲存器相關產品營收占比已經接近七成，持續朝向AI、機器人與汽車電子等新興領域發展，尋求新的成長動能。

緯創指出，自2023年起產品結構出現變化，個人電腦（PC）業務在2023年占比約48%，2024年降至44%，今年上半年已降至26%。但伺服器與儲存器等產品，在2023年占比35%，今年上半年已接近70%。其實PC業務營收並未縮小，每年營收仍維持4,000億到5,000億元，是伺服器與儲存器的成長，占比也相對提升。

針對下半年展望，緯創認為，第3季AI相關產品出貨加速，第4季持續走強；至於筆電第3季需求穩定，甚至第2季的訂單仍在出貨，目前不擔心客戶政策會對出貨造成影響。

至於AI相關產品，緯創同時承接輝達、超微加速卡代工與整機系統相關業務，在伺服器領域，透過緯穎同時掌握雲端服務提供商客戶與OEM客戶兩大塊。緯創在筆電、桌機與液晶顯示器生產位居全球前三大，AI運算模組出貨量第一，同時布局交換器與資安設備，以及邊緣、工業電腦等產品，形成從資料中心到邊緣、再到產品全生命周期服務的完整供應鏈。

針對矽光子技術的發展，緯創表示，研發持續進行，與合作夥伴研發新製程，儘管先前有相關計畫暫停，但原團隊經驗得以延續，並成立新技術團隊，預計9月將有新進展。緯創對此技術的未來發展抱有期望，但也坦承挑戰艱鉅，因客戶需求變動大，且供應鏈複雜，需全盤考量。

毛利率方面，由於AI相關產品多為客戶供料與代工組裝，帳面毛利率較低，隨規模擴大與製程效率提升，有助提升整體獲利。

