232條款...牽動緯創美廠布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

緯創（3231）昨（3）日參加券商舉辦的論壇，針對美國產能方面，緯創表示，美國達拉斯據點已有超過20年的售後維修經驗，並於4、5月完成新廠購置。目前有兩個廠區，相距約十至12小時車程，其中一個較小，另一個正在裝機中。將根據美國232條款關稅走向，再決定生產規模。

受地緣政治影響，緯創持續調整全球生產布局，亞洲基地方面包括台灣（新竹廠、高雄廠，主要生產AI相關產品）、越南（主要生產一般伺服器），以及馬來西亞（吉隆坡，生產利基型工業產品）。歐洲基地在捷克，美洲基地在墨西哥，兩者主要負責伺服器整機生產。此外，美國也有生產基地，未來將有美國製造的產品。

針對墨西哥與美國廠的成本比較，緯創表示，墨西哥與美國廠的成本難以量化，不僅需考量人工成本，更重要的是供應鏈的完整性，初期因裝備及技術能力受限，導致生產效率不高，希望未來能透過工具來提升效率，並認為有機會實現。

