輝達釋疑...H100、H200交貨無虞

經濟日報／ 編譯林文彬、記者李孟珊／綜合報導

輝達執行長黃仁勳日前於財報會議透露，旗下包括H100、H200在內的所有產品都已完售，惟輝達公司2日透過社交平台X指出，相關消息有誤，強調「就如同輝達在財報中提到的，該公司的雲端合作夥伴雖能把手上每一顆H100、H200出租，但不代表我們無法交付新訂單。」

輝達否認「H100、H200完售」，引發關注。業界認為，這可能是輝達為了舒緩客戶「擔心買不到晶片」疑慮的說法，避免重複下單問題，讓公司更能掌握市況發展，備足產能，對產業朝良性發展是好事一樁。輝達強調，「我們已察覺媒體不實傳言宣稱輝達供給受限，H100及H200『銷售一空』…H100及H200非常充足，能立即滿足所有訂單。」

市場正關注輝達滿足AI硬體需求的能力，特別是旗下獲得廣泛採用的旗艦H100及更新的H200晶片。輝達重申該公司雲端合作夥伴能出租所有已上線的H100和H200，但這不代表輝達無法履行新訂單。

回顧黃仁勳於上月的財報會議說法。他當時回應分析師提問時透露，輝達包括H100、H200在內的所有產品都已全部完售，主要是AI新創業者正在爭相搶購繪圖處理器（GPU）來訓練模型，大型雲端提供商甚至得向對手租借算力。

輝達並強調，外界流傳的「H20擠壓H100／H200或Blackwell晶片供應」純屬謠言，銷售H20絕不影響供應其他產品的能力。

有分析師認為，當前的市場環境很容易被誤導。雖然輝達淡化AI晶片短缺的問題或許能平息一些人的擔憂，但請記住：真正的遊戲隱藏在表面之下。輝達是在保護利潤率，還是在為流動性陷阱埋下伏筆？要保持警惕，追蹤關於訂單流向消息。

