宏碁智醫 智慧醫療邁進全球

宏碁（2353）持續衝刺非PC及AI應用商機，繼去年於IFA展發表適用於遊戲產業的生成式AI軟體後，今年進一步將AI醫療技術帶到柏林，子公司宏碁智醫3日在IFA展發表「aiMed智醫通」，為一款專為醫療場域打造的AI服務平台，可即時將醫護人員的語音或文字轉為結構化醫療紀錄，象徵宏碁智醫從亞洲走向全球市場。

宏碁智醫表示，aiMed智醫通是專為醫療場域打造的即時AI處理技術，內建專業醫學術語和情境理解，安全雲端架構能保障資料安全。