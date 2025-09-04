次世紀大合作 宏碁輝達合攻AI

宏碁3日宣布，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商機。這是宏碁首次與輝達在新世代AI高速運算領域進行合作，業界譽為是兩家公司「世紀大合作」，強強聯手搶AI商機。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖親自領軍，參加歐洲最大消費電子展德國柏林IFA展，3日舉行「next@acer全球發表會」，釋出以上訊息。

宏碁本次發表會端出一系列搭載Windows 11的全新筆電、桌機，並擴大平板產品線及更新電腦周邊產品。眾多新品中，與輝達合作的新品Veriton GN100 AI迷你工作站最為吸睛，輝達亦派高層出席宏碁發表會力挺，象徵兩家公司擴大AI領域合作。

輝達在今年元月美國消費性電子展（CES）宣布推出全球最小超級AI電腦，搭載輝達與聯發科共同開發的GB10超級晶片，市場大為驚艷。

宏碁表示，Veriton GN100體積精巧卻效能強大，專為本地端運行大型AI模型而設計，可減少對雲端服務的依賴，並有助於降低相關成本。

宏碁強調，Veriton GN100內建NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，提供高達1 PFLOPS的FP4 AI運算效能，鎖定開發者、研究人員、資料科學家等族群需求。

宏碁過往與輝達合作，大多是以搭載輝達顯卡的電競筆電為主，如本次IFA上推出的全新Nitro電競筆電，就是搭載RTX 50系列GPU。亦或是集團旗下專攻伺服器的安圖斯科技，近期上市搭載輝達RTX PRO 6000 Blackwell產品。

如今宏碁加入銷售輝達AI超級個人電腦行列，是雙方首度在新世代AI高速運算領域進行合作，引爆話題，更是被譽為是「世界大合作」。