全球長債拋售潮 那斯達克電子盤、台指期夜盤勁揚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台指期夜盤3日開盤後，在全球長債拋售潮、蘋果與谷歌電子盤大漲帶動下，以24,020點、上漲23點開出後，雖一度下殺至23,977點，但在多頭人氣歸隊下，隨後上衝至24,145點、大漲148點，在晚間9點左右，夜盤指數在24,110點、約上漲110點附近遊走。

由於全球市場對經濟前景、政府債務等疑慮加深中，包括美國30年期公債殖利率一度突破5%大關、10年期也來到4.3%，同時，英國30年、日本20年公債殖利率分別創下1998年、2000年以來新高水準中，市場焦點轉向股市，其中，蘋果在10日秋季新品發表會前，分析師調高明年折疊機銷售預期，谷歌也在壟斷案獲重大勝利，不需分拆Chrome瀏覽器中，電子盤股價大漲，帶動那斯達克、標普電子盤分別大漲0.6%、0.3%中，也激勵台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,165元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.5%，半導體期上漲0.2%，中型100期貨指數上漲0.4%。

台股3日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲83點，收24,100點，其中，外資現貨買超82.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加493口至24,788口；投信賣超3.5億元，自營商買超24.2億元，三大法合計買超102.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股價漲量縮，KD值持續走弱，且5日線向下交叉10、20日均線，但指數並未跌破前兩天低點，量能回到20日均量後，有機會站回短期均線、甚至月線，短線支撐暫看24,000點整數關卡。

台股 台指期

