宏碁攜手輝達推出AI迷你工作站 內建NVIDIA GB10超級晶片

宏碁（2353）攜手輝達（NVIDIA），搶攻全球最小AI超級電腦商機，3日於德國柏林IFA大展上推出Veriton GN100 AI 迷你工作站，內建NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，宏碁表示，新機體積精巧卻效能強大，專為本地端運行大型AI模型而設計，可減少對雲端服務的依賴，並有助於降低相關成本。

宏碁過往與輝達合作，大多是以搭載輝達顯卡的電競筆電為主，如本次IFA上推出的全新Nitro電競NB，就是搭載RTX 50系列GPU。亦或是集團旗下專攻伺服器的安圖斯科技，近期上市搭載輝達RTX PRO 6000 Blackwell產品。

而在今年輝達宣布亮相GB10新品時，宏碁已名列首波OEM合作夥伴，惟當時宏碁尚未推出自家產品，如今於IFA正式推出，象徵宏碁擴大與輝達在人工智慧領域合作。

Acer Veriton GN100內建NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，提供高達1 PFLOPS的FP4 AI運算效能，並結合新一代CUDA核心、第五代Tensor核心與20個Arm架構CPU核心，搭配128 GB統一系統整合記憶體與4 TB NVMe M.2 SSD儲存空間，其完善的規格配置能於迷你電腦中實現伺服器等級效能。

宏碁指出，Acer Veriton GN100整合NVIDIA AI軟體堆疊，為AI開發者提供全端解決方案。開發者、研究人員、資料科學家和學生可利用PyTorch、Jupyter和Ollama等常用框架和工具，在本地端建立原型開發、微調、測試和部署大型語言模型，並可無縫轉移至任何加速雲端或資料中心基礎架構。