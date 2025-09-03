宏碁衝刺醫療保健AI商機 旗下宏碁智醫於IFA發表aiMed

宏碁（2353）集團旗下專注於醫學影像和AI醫療解決方案的子公司宏碁智醫（6857），在宏碁next@acer全球發表會上展示aiMed智醫通，一款專為醫療場域打造的AI服務平台，可即時將醫護人員的語音或文字轉為結構化醫療紀錄。aiMed智醫通不僅為宏碁智醫重要的里程碑，更實踐其透過AI和數位創新協助醫療轉型的承諾，彰顯擴展全球市場的決心。

宏碁指出，aiMed智醫通能解決現代醫療保健中最嚴峻的挑戰之一，醫療文書工作量過載。醫療從業人員平均每天工作時間中，高達25%都花費在醫療記錄保存上，影響患者照護時間及職業倦怠的產生。

aiMed智醫通是專為醫療場域量身打造的即時AI處理技術，內建專業醫學術語和情境理解，其安全的雲端架構能進一步保障資料安全性。aiMed能將語音或文字轉換為結構化電子病歷（EMRs），同時確保內容準確性、完整性並且符合複雜的醫療保健文檔標準，大幅簡化臨床工作流程。

宏碁指出，透過自動化這項任務，aiMed 提升效率並有助於：減少醫療保健專業人員的行政工作負擔、降低醫療記錄中的文檔錯誤、維持與醫院資訊系統（HIS/EMR平台）的互通性、提升患者安全和照護品質，讓醫師與護理人員有更多時間專注於患者照護。

宏碁智醫也同步發表眼科AI輔助分析平台VeriSee，整合多項既有與新開發中的AI模組，滿足醫師不同臨床的使用需求，包括：VeriSee DR：糖尿病視網膜病變篩檢、VeriSee AMD：年齡相關性黃斑部病變篩檢、VeriSee GLC：疑似青光眼篩檢。

宏碁表示，VeriSee可於數秒內完成上述三種疾病的分析，協助醫院和診所快速且準確完成高風險族群的篩檢，並及時介入治療，提升預防性照護成果；VeriSee AI輔助眼科篩檢工具目前已在14個全球市場落地，預估累計超過500家診所和醫院使用。

宏碁智醫過往營運主攻亞洲市場，尤其著重台灣與東南亞地區，此為宏碁智醫首次在歐洲IFA上舉行新品發表，象徵宏碁智醫國際布局，已從亞洲邁向歐美地區。