聖暉集團獲「2025外資精選百強」肯定 躍升第20名

聖暉集團今日(3)日受邀出席參加台灣董事學會主辦之2025外資精選台灣100強頒獎典禮活動，其中，聖暉*(5536)名列「外資精選台灣100強」第20名，較去年的第50名大幅躍升；朋億*(6613)連續兩年入榜「中堅潛力企業」，今年更進一步取得第3名佳績；銳澤(7703)則以第118名進入「中堅潛力企業」榜單，展現聖暉集團深耕高科技產業的產業地位與國際能見度。

「外資精選百強」與「中堅潛力企業」是由台灣董事學會依據市場面、基本面、永續面等多重篩選因子，綜合評估外資持股比例、國際投資法人關注度、公司治理表現、財務績效以及產業影響力等指標遴選而出，入選者不僅代表企業在經營體質、產業價值鏈與財務實力上的優異表現，更象徵外資對企業長期發展潛力的高度肯定。

聖暉集團布局上，聖暉*主導上游的無塵室及高端工程統包，朋億*專精於製程廠務水氣化整合，銳澤則深化氣體二次配、主系統工程，形成完整的高科技廠房工程價值鏈，從設計、施工到營運維護全方位提供解決方案，成為半導體與科技大廠信賴的合作夥伴，聖暉*及其子公司朋億*、銳澤除了深耕台灣，更積極拓展美國、日本、東南亞等地區，展現集團區域整合實力。

展望未來，聖暉集團持續以「國際化、差異化、多角化」的經營策略，拓展海外據點與全球市場佈局，並積極切入多元應用領域，且聖暉*、朋億*與銳澤也將持續透過策略聯盟與創新合作，推動技術、服務與市場同步成長，擴大整體事業影響力，同時，集團亦以ESG為指引，專注於智慧工程、綠色技術與核心技能多元應用，並持續培育跨國專業人才，建立兼具創新、永續與競爭力的產業生態，迎接新世代新經濟發展。