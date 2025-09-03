SEMICON Taiwan 2025展 17國家設館創新高
向來被視為全球半導體風向球的SEMICON Taiwan，今年展前報名再創新高。展會將於9月8日起以系列高峰論壇揭開序幕，並於9月10日至12日在台北南港展覽館盛大登場。今年適逢展會30周年，全面升級為「國際半導體週」，吸引來自56個國家、超過1200家企業、逾4100攤位參展，17個國家館參與更創下新高。
AI應用需求的爆發性成長正推動全球半導體產業加速擴張。SEMI數據指出，全球7奈米以下先進製程產能預計將於2028年達到歷史新高的140萬片/月，較2024年大幅成長69%。在這波成長浪潮中，台灣憑藉從IC設計、晶圓製造到封裝測試的完整半導體生態系優勢，以及持續強化供應鏈韌性的產業環境，持續扮演著全球AI晶片供應鏈的關鍵角色。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「在這波AI驅動的成長浪潮中，台灣展現出獨特而關鍵的競爭優勢。我們不僅擁有完整且堅實的半導體生態系，更重要的是看到許多過去原本不在半導體產業的系統大廠選擇與台灣合作。這正說明產業正從傳統分工邁向跨界協作，台灣已成為全球AI創新生態中不可或缺的合作夥伴。」
基於台灣在AI半導體領域的技術實力與完整生態系，SEMICON Taiwan 2025吸引17個國家館參展，創歷史新高，今年更首度迎來加拿大、哥斯大黎加、立陶宛、瑞典與越南等五個新國家館。除了國家展館規模創歷史新高，來自世界各地的國際訪團也踴躍自主到訪，包括美國、智利、非洲、西班牙及義大利等各地代表，展現台灣半導體的全球吸引力與國際合作能量。
SEMICON Taiwan 2025將透過多場重量級論壇與專業展區，為全球半導體生態系提供深度對話平台。9月9日的「半導體先進製程科技論壇」以「AI-Driven Technologies: Powering the Next-Gen Semiconductor Era」為主題，集結台積電、ASML、Applied Materials等全球領導廠商，深入探討AI驅動下的先進製程技術突破。而隨著AI技術深入各個應用領域，如何確保供應鏈的穩定與安全也成為產業關注焦點。此外，由數位產業署與 SEMI 共同推動的「SEMI E187 認驗證制度」為今年資安論壇的一大亮點，將於9月12日於SEMICON Taiwan 2025「半導體資安趨勢高峰論壇」正式啟動，象徵台灣正式建立國際級半導體設備資安驗證機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言